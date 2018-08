Beyoncé onderging spoedkeizersnede bij bevalling Rumi en Sir

Voor de september-editie van het modeblad, waarin de 36-jarige zangeres zeggenschap had over zowel de fotoshoot als de inhoud, schreef ze een essay. Hierin onthult Beyoncé ook details over haar meest recente zwangerschap.

"Ik woog 218 pond (99 kilo, red.) toen ik beviel van Rumi en Sir", aldus de zangeres. "Ik hield vocht vast door mijn zwangerschapsvergiftiging en moest langer dan een maand bedrust houden."

De gezondheidstoestand van de zangeres was zodanig verslechterd, dat haar eigen leven en dat van haar ongeboren kinderen in gevaar kwam. "Daarom moest ik een spoedkeizersnede ondergaan. We hebben veel weken doorgebracht in de NICU (de afdeling in het ziekenhuis waar zorg wordt gegeven aan pasgeborenen, red.)."

Zangeres zag lichaam veranderen na zwangerschap

De keizersnede was ingrijpend. "Mijn lichaam voelde anders aan", vertelt Beyoncé. "Sommige organen moeten verplaatst worden en in sommige gevallen zelfs tijdelijk verwijderd. Ik had tijd nodig om hiervan te herstellen."

Gedurende deze tijd besteedde de zangeres veel tijd aan zichzelf. "Ik omarmde het feit dat ik wat ronder was geworden. (…) Nog altijd zijn mijn armen, schouders, borsten en dijen voller. Ik heb een klein "mamabuikje" en ik heb geen haast om dat kwijt te raken. Het maakt me echt."

Sir en Rumi, geboren op 13 juni 2017, zijn het tweede en derde kind voor de zangeres en rapper Jay-Z. Het stel is al langer de ouders van dochter Blue Ivy (5).