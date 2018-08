BN'ers op vakantie: Ilja Gort 'gaat vreemd' met Italië

Waar ga jij dit jaar naartoe op vakantie?

"Ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind, dus in die zin ben ik altijd op vakantie. Maar als je ergens een tijdje bent, gaat het toch een beetje kriebelen en word ik bevangen door reislust. Ben ik een maand in Frankrijk (waar Gort een groot deel van het jaar woont en ook zijn wijn maakt, red.), dan verlang ik weer naar Nederland en wil ik de polders en de koeien ruiken en zien hoe de zon spiegelt op het water in de Amsterdamse grachten."

"Ben ik een tijdje in Nederland, dan wil ik weer terug naar Franrijk. Zo gaat dat heen en weer. Maar we gaan ook weleens weg. In Frankrijk wonen we bij Bordeaux, niet ver van Spanje af, dus gaan we een paar keer per jaar naar de Spaanse Pyreneeën. Een uurtje of twee rijden en je zit in Spanje. Dan gooien we de tent en de kampeerspullen achterin en gaan we daar op een camping voor 7,50 euro per dag staan. 's Ochtends springen we in het riviertje om ons in het ijskoude water te wentelen, ben je fris gewassen en gaan we lekker wandelen in de bergen. Helemaal super."

"Ik denk dat we ook nog naar Italië gaan. Dat is een geheime liefde van me waar ik een beetje vreemd mee ga. Prachtig land met lekker eten, heerlijke wijn en ontzettend aardige mensen. Eigenlijk, maar vertel dit niet verder, vind ik Italianen veel leuker dan Fransen, die erg gereserveerd zijn. Inmiddels weet ik wel waar bij hen de uit- en aanknop zit, maar bij Italianen is dat niet nodig, die staan meteen aan."

Met wie ga je het liefst weg?

"Doorgaans ga ik met mijn vriendin, maar ik ga ook weleens bergwandelen met mijn zoon. Die heeft de pest aan kamperen, dus geeft hij mij voor mijn verjaardag een driedaagse wandelreis cadeau. Dat gaan we dit jaar ook doen."

Als je iedereen zou mogen kiezen, met wie zou je dan eens op vakantie willen?

"Ik denk dat ik twijfel tussen Julius Ceasar, Kim Holland en nog een derde interessante figuur. Het is leuk om met interessante mensen op vakantie te gaan, want het is dan een geijkt moment om interessante gesprekken te hebben. Misschien met Thomas Piketty (een Franse econoom, red.) of de schrijver van het boek Sapiens (Yuval Noah Harari, red.)? Hoewel, schrijvers zijn toch vaak een beetje vervelend, die gaan de hele avond tegen je aan zitten lullen, dat wil je ook niet. Misschien dan toch liever met een mooie meid. Een leuke, interessante vrouw. Dus dan kies ik toch maar mijn eigen vriendin."

Welke reis wil je echt nog een keer gaan maken?

"Ik heb nog zo weinig gezien van Europa. Het lijkt me leuk om een keer naar Kroatië te gaan, dat schijnt een soort half Italië te zijn. Italië zou ik overigens ook nog weleens goed willen zien. Voor televisie (Gort over de grens, red.) heb ik het land twee keer doorkruist, maar eigenlijk heb ik nog meer een klein deel gezien. Er is zo ongelooflijk veel cultuur daar."

Wat is je mooiste zomerherinnering?

"Dat is een van de eerste zomerherinneringen die ik heb: liggen in het gras in de Nederlandse polder bij Maartensdijk, een klein plaatsje bij Soest waar ik opgroeide. In de verte loeit een koe, je hoort wat gezoem van de bijen en af en toe wordt de stilte verscheurd als een koe zijn staart optilt en klaterend begint te pissen. Een mooie zomer aan de rand van een slootje. Dan ben je echt in Holland, voor mijn gevoel."

"Ook in Frankrijk heb ik mooie herinneringen, op van die laat-maar-waaiencampings met weilanden, veel zon, de geur van lavendel en gele graanvelden en zonnebloemen."

Wat is je verschrikkelijkste vakantie-ervaring?

"Ik ben een keer door een bedrijf ingehuurd om wijnentertainer te zijn tijdens een zeiltocht van een bedrijf. Tijdens die reis moest ik wat over wijn vertellen terwijl we op een luxe jacht langs Griekenland en Turkije zeilden. Zit je met allemaal mensen op een boot waar je niet af kunt. Het waren best leuke mensen hoor, maar met wie je ook op zo'n boot zit, het is altijd aanpoten."

"Ik ben ook een keer in Duitsland geweest en toen regende het de hele week. Dat is misschien nog wel erger dan het Duitse eten."

Zomervakantie of wintersport?

"Zéker zomervakantie. Wintersport is een hoop gedoe, heel druk, met allemaal mensen die tegen je aan skiën. Ik heb het wel zo'n zes keer gedaan. Mensen zeiden tegen me: is hartstikke leuk, moet je proberen. Ik heb het keer op keer geprobeerd, maar kon het maar niet leuk vinden met die nare, loodzware schoenen waar je nauwelijks op kunt lopen. En iedereen kan beter skiën dan jij, dat is ook zo irritant. Twee, drie jaar geleden hebben mijn vriendin en ik tegen elkaar gezegd: laten we het maar niet meer proberen en gewoon accepteren dat het niets voor ons is."

Relaxvakantie of stedentrip?

"Een stedentrip in de lente is wel fijn, een beetje rondscharrelen overal. Maar er zijn veel mensen die er hetzelfde over denken. Met al die lowcostvliegmaatschappijen is toerisme de grootste plaag op aarde geworden. Acht jaar geleden waren we in Rome. Dat was te gek, dus begin dit jaar gingen we weer terug. Het is daar zo druk geworden, dat is echt niet meer leuk. Maar ja, anderzijds, een relaxvakantie is niets voor mij. Ik wil altijd iets doen, lekker wandelen, kijken, leren."

Wat mag er niet ontbreken in jouw koffer?

"Mijn e-reader, zodat ik altijd kan schrijven en lezen. Alleen leg ik hem in een hotel vaak onder mijn kussen en vergeet ik 'm weer. Dan moet ik weer terugrijden op 'm op te halen, of moet het hotel 'm opsturen. Met een stapel boeken heb je dat probleem natuurlijk niet. Maar desondanks is het een geweldige uitvinding. Als je een boek midden in de nacht uitleest en denkt: leuk, deel twee wil ik ook wel lezen, druk je drie keer op een knopje en je hebt 'm. Het is net toverij."

Wat is jouw ultieme vakantietip?

"Ga naar Frankrijk en ga daar genieten van al het heerlijks dat daar is. Het is een heel groot land met zo veel mooie plekjes, met alles wat je kan wensen. Er is een oceaan, er is de Middellandse Zee, er zijn bergen, meren, bossen, natuurparken en natuurlijk wijnstreken."