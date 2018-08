Actrice Sylvia Hoeks voelt geen druk om moeder te worden

"Ik voel die druk helemaal niet", antwoordt Hoeks in het AD op de vraag of haar drie honden "iets compenseren".

"We leven in een tijd waarin dat niet meer als een vereiste wordt gezien. Sterker nog: ik heb tot nu toe nooit echt geprobeerd om kinderen te krijgen. Ik weet niet eens of het wel zou lukken. Ik heb enkele vriendinnen van in de veertig die geen moeder zijn, maar toch een gelukkig leven hebben."

De liefde van haar honden, waarvan er twee bij Hoeks en haar vriend in Amerika wonen, ervaart de actrice als "onvoorwaardelijk". "Het maakt hen niets uit of mijn films wel of niet succesvol zijn. Ze leven in het moment, het maakt hen niet uit wat er gisteren is gebeurd. Ze zijn al blij als je er bent."

Actrice schrijft filmscript over moederschap

De actrice, binnenkort the zien in The Girl in the Spiders's Web, is desondanks wel bezig met het schrijven van een filmscript waarin de onderwerpen "vrouwelijkheid en moederschap" aan bod komen.

"Blijft een vrouw die geen kinderen heeft zichzelf zien als een kind? Het verhaal verkeert nog in een prematuur stadium, maar er is wel al voorzichtige belangstelling van internationale producenten.''