Roxeanne Hazes zou 'over paar jaar' tweede kind willen

In een vraag-en-antwoordsessie op Instagram laat de zangeres weten dat haar zoon "ondanks het slaaptekort het allermooiste is wat hen (Hazes en haar vriend Erik Zwennes, red.) is overkomen".

De naam van haar zoon kwamen Hazes en Zwennes tegen op een website. "Toen we langs de naam Fender kwamen, keken we elkaar aan en wisten we dat dit de naam moest zijn", zegt Hazes. Naast Fender hadden ze aanvankelijk ook de namen Jack en Kik in gedachten.

Het moederschap neemt volgens de zangeres alle tijd in beslag. "Ik zie douchen nu als vrije tijd. Maar gelukkig doe ik het samen met Erik, wat een hoop scheelt", zegt Hazes. "Zo fijn, samen opvoeden."

Zangeres wilde zoon niet André noemen

De volledige naam van hun zoon is Fender Andrew Arnold Zwennes. "Andrew als in André op zijn Amerikaans. Ik heb daar de leukste vakanties gehad met papa, dus ik wilde hem per se die tweede naam geven."

De dochter van de overleden volkszanger was er snel over uit dat ze haar zoon geen André wilde noemen en wilde hem ook niet de achternaam Hazes geven. "Puur omdat ik ons kind een onbezorgde jeugd gun en hij zijn schooltijd zo normaal mogelijk kan doorbrengen."

De 25-jarige dochter van André en Rachel Hazes heeft sinds eind 2016 een relatie met Zwennes. Ze verloofden zich in maart vorig jaar en maakten in januari bekend een kind te verwachten.