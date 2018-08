Piet Paulusma opgenomen wegens blokkade in dikke darm

Paulusma is nog herstellende van de operatie en wordt voorlopig op televisie nog vervangen door zijn dochter Martsje.

"Onderzoeken moeten nu uitwijzen wat de oorzaak is van deze plotselinge, acute blokkade", zegt de weerman. "Ik wil iedereen nogmaals warm bedanken voor de belangstelling en de beterschapswensen. Gelukkig nemen mijn dochter Martsje en de andere collega's mijn taken heel goed over. Zodra er meer nieuws is, horen jullie het", sluit Paulusma zijn bericht af.

Woensdagavond was de 61-jarige weerman plotseling niet te zien op SBS6, terwijl hij normaal gesproken geen uitzendingen overslaat. Het was bekend dat hij in het ziekenhuis lag. Maar wat hem precies mankeerde, bleef tot nu toe onduidelijk.