Rechter geeft toestemming voor publicatie privémails Harvey Weinstein

TMZ heeft de e-mails in handen en deze vrijdag gepubliceerd. De berichten zijn verstuurd in de periode van april 2013 tot begin 2017. De vrouw meent door Weinstein te zijn verkracht in maart 2013, voordat de e-mails in kwestie waren verstuurd.

Uit de e-mails blijkt dat de vrouw gevoelens voor Weinstein had. In de documenten valt te lezen dat de vrouw Weinstein snel weer hoopte te zien. Ook complimenteert ze hem met zijn "glimlach en mooie ogen". Daarnaast zegt ze dat ze van hem houdt.

Met deze e-mails proberen de advocaten van de filmproducent te bewijzen dat Weinstein met wederzijdse toestemming seks had met de vrouw, en dat hij dus door haar niet beschuldigd kan worden van verkrachting.

"Dit is de eerste mogelijkheid voor de heer Weinstein om juridische argumenten in te dienen die aantonen dat de tegen hem ingediende aanklacht onterecht is", zegt Ben Brafman, de advocaat van Weinstein. "Deze e-mails tonen onweerlegbaar een wederzijdse affectie aan."

De 66-jarige filmproducent werd eind mei formeel aangeklaagd voor verkrachting en andere seksuele misdrijven. Hij gaf zichzelf aan en kwam vervolgens op borgtocht vrij.