BN'ers op vakantie: Raffaëla Paton zou wel reis willen maken met Rob de Nijs

Waar ga jij dit jaar naartoe op vakantie?

"Dit is het eerste jaar dat ik niet op vakantie ga. Mijn dochter (Paton heeft dochter Beautifull Hope van elf jaar, red.) vertrekt morgen voor tien dagen met haar vader naar Portugal. Ik ben nog nooit langer dan twee dagen van haar weggeweest, dus dat wordt wennen. Die rust ga ik gebruiken om nummers te schrijven voor mijn EP, die geheel Nederlandstalig wordt en in het voorjaar uitkomt."

Met wie ga je het liefst weg?

"Het liefst met mijn dochter. We doen alles samen. Als ik niet werk, ben ik met haar. Onze mooiste vakantie was gewoon hier in Nederland in een vakantiepark. Als we op vakantie gaan, doen we niet aan poespas, we houden van zo normaal mogelijk."

Als je iedereen zou mogen kiezen, met wie zou je dan eens op vakantie willen?

"Ik denk met Rob de Nijs en zijn gezin. In 2012 hebben we samen meegedaan aan De Beste Zangers, en ik had toen zo'n leuke connectie met hem, maar ook met zijn zoon. Ik denk dat dat veel lachen wordt en veel gekheid samen."

Wat is je mooiste zomerherinnering?

"Mijn dochter is in de zomer geboren, dus ik denk dat dat wel de mooiste zomer ooit was. Er miste altijd wat in mijn leven en toen zij geboren werd, was ik weer heel. Ik hoefde mijn buik ook niet in te houden, want ik was net bevallen, haha."

Welke reis wil je echt nog een keer gaan maken?

"Ik ben ooit met de band 30 Euro Live naar Afghanistan geweest en daar hebben we opgetreden voor Nederlandse soldaten. Dat zijn de mooiste maar tegelijkertijd ook de engste avonturen die ik heb meegemaakt. Ik heb zo veel dingen gezien en gedaan. Ik heb op de vleugels van een F16 gedanst en 'm ook helpen landen, maar er is ook een raketaanval geweest op ons. Ondanks dat dat heel eng was, is het wel het meest dankbare publiek waarvoor ik ooit heb opgetreden. Ze waren heel enthousiast en waarderen het ontzettend dat je die verre reis voor hen hebt gemaakt. Dat voelde heel goed."

Wat is je verschrikkelijkste vakantie-ervaring?

"Ik ben bang voor vliegende beesten. Langpootmuggen, wespen, noem maar op, verschrikkelijk. Toen ik op tour was met de musical Hair sliep ik in een huisje met collega Chayenne. Toen we 's avonds na een voorstelling terugkwamen, deed ik het licht aan. Het plafond zag zwart van de muggen en vliegen! Ik heb een uur gejankt in de badkamer boven en Chayenne heeft een uur lang alle beesten geprobeerd uit de kamer te verwijderen. Een echte bikkel."

Zomervakantie of wintersport?

"Dan toch wintersport. Omdat ik last heb van zonneallergie kan ik niet veel in de zon zijn en raakt mijn lichaam van slag. Wintersport heb ik pas één keer gedaan, maar na twee lessen in Nederland voelde het skiën gelijk goed. De zomer vind ik wel geweldig hoor, ik ga gewoon naar het strand, maar dan wel met een parasol erbij."

Relaxvakantie of stedentrip?

"Een relaxvakantie. Ik hou niet van geschiedenis en dat soort dingen en ook niet van veel lopen. Een stedentrip heb ik daarom nog nooit gedaan. Ik hou meer van lekker relaxen."

Wat mag niet ontbreken in jouw koffer?

"Ik ben een pietje-precies met mijn huid, dus mijn dagcrème moet ik sowieso bij me hebben. Verder is mijn tandenborstel heel belangrijk en mijn haarverzorging. Ik moet echt mijn eigen spul bij me hebben."

Wat is jouw ultieme vakantietip?

"Ik hoor mensen vaak klagen over hun hotel, bijvoorbeeld over het buffet waar geduwd wordt voor een goede plek in de rij. Ik zou zeggen: je bent op vakantie, maak je niet druk. Hou je met jezelf bezig en ga lekker relaxen en genieten."