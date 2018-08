Roddeloverzicht: Meghans strenge verjaardagsdieet en Thierry is naakt

Een verjaardag moet je vieren. Met cadeaus, met een feestje, met slingers en het allerbelangrijkste: lekker eten. Bittergarnituur, stukken kaas en worst, en taart. Op je verjaardag mag het allemaal, want het is jouw dag.

Als bekend persoon kan dat natuurlijk allemaal niet zomaar. Van beroemdheden wordt verwacht dat ze slank blijven, een miljoen jaar in de sportschool staan en zich in het zweet werken om het strakste lichaam ooit te krijgen.

Onzin: genieten mag iedereen. Behalve blijkbaar de leden van het Britse koninklijk huis, als we de Britse tabloids mogen geloven. Meghan viert dit weekend haar 37e verjaardag en wat blijkt? Taart zal ze in ieder geval niet mogen eten, evenmin als haar favoriete kostje.

De voormalige actrice en huidige echtgenote van prins Harry is dol op pasta met courgette, maar volgens de Britse media mag ze dat absoluut niet eten. Koningin Elizabeth zou er namelijk een heel streng dieet op nahouden.

"Geen koolhydraten. Dus geen aardappel, rijst of pasta", aldus een ingewijde die op Buckingham Palace werkzaam is. Ook "exotisch voedsel" is niet welkom in de keuken van de Britse monarchen.

Meghans andere lievelingskostje, sushi, is dan ook geen optie voor het feestje van zaterdag; rauwe vis en vlees is als te gevaarlijk bestempeld. Want wat als de koningin met voedselvergiftiging komt te zitten?

Hopelijk weet Meghan buiten de deuren van het paleis nog iets feestelijks te eten. Je verjaardag moet je immers niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Helemaal bijkomen

Lekker luieren aan het zwembad, cocktail in de hand, tijdschriftje lezen; tijdens de vakantie willen de meeste mensen echt er even helemaal uit. Geen gedoe aan je hoofd, even lekker bijkomen en voor je uit staren. Voor bekende Nederlanders is dat niet anders. Als we in de bladen kijken, zien we dat ze allemaal in Spanje zitten en André Hazes heeft, net als iedereen, ook tijdschriften mee.

Klein verschil: bij hem komen de tijdschriften langs om te vragen naar hoe het nu met hem is. Zowel Privé als Story heeft de 24-jarige zanger opgezocht in Marbella om daar even bij te praten over de hectische periode waarin André zich genoodzaakt zag tijdelijk met zijn vriendin te breken en de daarop volgende annulering van een reeks concerten.

Ja, André zat er helemaal doorheen, maar nu gaat alles echt veel beter. En hij is blij dat hij en Monique er in mei voor hebben gekozen even wat tijd zonder elkaar te besteden. "Terugkijkend is de breuk met Monique het beste dat mij is overkomen", aldus de zanger in gesprek met Story. "Het was absoluut niet leuk en ik dacht echt dat we voorgoed uit elkaar zouden zijn. En het idee dat ik mijn zoontje niet dagelijks zou zien opgroeien, vond ik vreselijk."

De tijd uit elkaar heeft de relatie zo goed gedaan, dat André nu weer serieus over huwelijksplannen praat. Want já, hij wil trouwen met Monique, zo vertelt hij aan Privé.

"Als het zover is, wil ik dat alle familieleden erbij zijn. Dan ga ik op mijn knieën en vraag ik mijn grootste liefde ten huwelijk in het bijzijn van iedereen. Dan zal ik er een mooi moment van maken. Daar ben ik wel goed in, soms kan ik heel romantisch zijn."

André weet nu hoe hij niet nog een keer een overvolle agenda krijgt en hoe hij ervoor zorgt dat Monique gelukkig blijft. "Ik wil door iedereen aardig worden gevonden. Het eerste dat ik nu daarom heb veranderd, is dat ik iemand heb aangenomen die 'nee' voor mij zegt. Dan raak ik niet overwerkt en vinden mensen me nog altijd aardig."

Hot hot hot

Met de warmte in Nederland is het onvoorstelbaar hoeveel mensen nog dag in dag uit op kantoor moeten zitten en niet kunnen genieten van de zon. Hoewel een beetje airco best fijn kan zijn, willen de meeste mensen toch liever aan het strand hangen.

Op kantoor gelden daarbij allerlei regels; korte broeken voor mannen kunnen eigenlijk niet, blote armen zijn een no-no en als je teenslippers aantrekt, hoef je al helemaal niet meer binnen te komen. En dat terwijl je eigenlijk het liefst gewoon in je zwembroek of bikini rond wilt lopen.

In Den Haag is het reces: voor Tweede Kamerleden eindelijk de kans om even dat stijve pak uit te trekken en te genieten van T-shirtjes, korte broeken en sandalen. Thierry Baudet blijkt pas echt te weten wat genieten is; de oprichter van Forum voor Democratie plaatste deze week een zeer pikante foto.

Geen kledingstuk aan, aan de rand van het zwembad en slechts zijn hand op een strategische plaats om alles wat we niet mogen zien te verhullen. Het internet kreeg er rode oortjes van.

Iedere krant, tijdschrift en online opiniepagina deelde de foto van Thierry, en iedere instagrammer, twitteraar en facebooker maakte een grappige opmerking. Thierry werd gefotoshopt in bekende schilderijen, Fred van Leer fotoshopte zichzelf ernaast en topfotografen vertelden ons dat de foto best geschikt is voor allerlei tijdschriften.

Thierry houdt ondertussen zijn mond; hij is heerlijk aan het genieten van zijn vakantie. Misschien nog steeds wel naakt aan de zwembadrand.