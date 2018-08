BN'ers op vakantie: Jan Dulles moest kakkerlakken verjagen in Venezuela

Waar ga jij dit jaar naartoe op vakantie?

"Ik ben in mei naar Sardinië geweest. Nu is het bouwvak en collega Jaap moet met zijn kinderen in die periode op vakantie. Ik ben deze weken gewoon thuis. Ik hoef in feite helemaal niet op vakantie. Het wordt straks ook lekker rustig in Volendam en dat geeft toch het gevoel van vakantie in eigen dorp. Ik kan me hier goed vermaken."

"In augustus gaan we tien dagen naar Curaçao met de 3JS. We zijn gevraagd door een resort om daar drie keer op te treden. Als je er toch bent, kun je net zo goed spelen. Ook onze partners en de kinderen van Jaap gaan mee. Volgens mij is dat hartstikke leuk. De rest van de tijd kunnen we eigenlijk gewoon vakantie houden."

Met wie ga je het liefst weg?

"Ik kan vooral heel goed met mezelf opschieten. Daarnaast ga ik natuurlijk altijd met mijn partner Caroline op vakantie. Af en toe ergens een stad bekijken, even in de zon zitten, een restaurantje zoeken en ontspannen. Met Jaap en Jan heb ik een relatie die net zo vast is als die met mijn eigen partner, en we zijn het hele jaar op reis met elkaar, maar het is best wel zeldzaam dat we met z'n drieën naar Curaçao gaan."

Als je iedereen zou mogen kiezen, met wie zou je dan eens op vakantie willen?

"Dat vind ik heel moeilijk. Ik denk dat ik dan toch voor mezelf en mijn partner ga. Ook wil ik het weleens proberen om alleen op vakantie te gaan. Dan ben je compleet vrij, je hoeft niemand te vermaken en er is niemand waarmee je rekening hoeft te houden."

Welke reis wil je echt nog een keer maken?

"De westkust in Amerika staat hoog op mijn lijstje. Ik ben wel een aantal keer in Amerika geweest en dat vond ik al heel bijzonder, maar de Grand Canyon en Death Valley zou ik graag eens zien. De komende periode zit dat er nog niet in, want we krijgen aan het einde van het jaar een zoon. Als hij een jaar of acht oud is en het bewust meemaakt, willen we graag die reis met elkaar maken."

"New York moet je ook echt een keer gezien hebben. Het is precies wat je op tv ziet. Daar is zo verschrikkelijk veel leven. Ik heb een beetje ADD, dus ik kan niet zo goed tegen drukte om me heen, maar New York bruist echt. Op een gegeven moment zat mijn hoofd daar zo vol, dat ik een dag in Central Park heb gelegen om mijn hoofd vrij te maken."

Wat is je mooiste zomerherinnering?

"Mijn mooiste zomerherinneringen zijn eigenlijk de tripjes met De Zomer Voorbij. We zijn acht jaar lang iedere zomer tien dagen met een heel team naar verschillende plekken geweest. Ik was toen 31 jaar, maar het waren eigenlijk jongerenreizen. Toen ik 17 à 18 jaar was, heb ik ook twee jongerenreizen gedaan, maar toen was ik eigenlijk alleen maar dronken. Op latere leeftijd kreeg ik de kans om het over te doen met vrienden voor een tv-programma."

"We deden alleen maar leuke dingen, zoals parachutespringen. Dat was een heftige ervaring, maar die periode was prachtig. We hebben alles gedaan wat je kon bedenken en na acht jaar wisten we het echt niet meer. De activiteiten waren op. Nu beginnen we het jammer te vinden dat het destijds eindigde en we praten er nog ieder jaar over. De Zomer Voorbij zou ik nog weleens willen doen zonder een camera erbij."

Wat is je verschrikkelijkste vakantie-ervaring?

"Ik ben vijftien jaar geleden met twee vrienden naar Venezuela geweest. We gingen daar op de bonnefooi heen om een rondreis te maken. Tot op de dag van vandaag begrijp ik nog steeds niet waarom we dat gedaan hebben. Alles daar is corrupt en gevaarlijk. Er heerste een sfeer dat niets en niemand te vertrouwen was. We kwamen in een hotel terecht waar we de kakkerlakken nog van het bed moesten verjagen."

"Toen we voor de terugreis van Caracas naar Amsterdam naar het vliegveld gingen, was er een demonstratie aan de gang. Honderdduizend mensen liepen daar door de straat en wij konden er met een oude, verrotte taxi niet doorheen. Tot overmaat van ramp werden we nog aan de kant gezet door een motoragent die dacht dat wij drugs bij ons hadden. Nadat we uiteindelijk weer mochten gaan, omdat we alleen maar shag bij ons hadden, waren we te laat voor het vliegtuig en hadden ze onze tickets al verkocht. Doordat we niet naar huis konden, miste ik ook nog een optreden in Volendam. We waren toen nog niet landelijk bekend, maar ik vond het wel heel vervelend. Een dag later konden we alsnog naar huis."

Zomervakantie of wintersport?

"Absoluut zomervakantie, want ik heb niks met wintersport. Ik hou niet van dat gedoe van pakken slepen en zware schoenen, en aan après-ski heb ik helemaal een hekel. Mijn hele familie houdt er wel van, maar ik ben een rasta. Ik wil graag 's ochtends wakker worden, een korte broek aan en met slippers het water in. Daarom ga ik met oud en nieuw ook altijd naar een tropisch land, omdat ik niks met de kou heb. Dat kan dit jaar niet door de geboorte van onze zoon, maar dat komt vanzelf wel weer."

Relaxvakantie of stedentrip?

"Een stedentrip vind ik wel leuk, maar dan rust ik niet uit. Ik vind het wel interessant, maar het is constant bezig zijn. Ik ben van mening dat een stedentrip ook niet langer dan drie dagen moet duren. Dus ik ga voor een relaxvakantie in combinatie met het bezoeken van plaatsen. Vakanties die ik in de winter doe, zijn ook rondreizen. We gaan dan iedere drie dagen naar een andere plek. Afgelopen winter zijn we in Guatemala geweest en we hebben zes plekken gezien."

Wat mag in jouw koffer niet ontbreken?

"Mijn iPad, zodat ik een boek kan lezen. Daarnaast heb ik altijd een draagbare speaker bij me waarmee ik Spotify kan luisteren. Dan maak ik mijn eigen tropische playlist en als ik dan ergens langs een rivier zit, heb ik de meest toepasselijke muziek bij me. Bob Marley staat altijd in de lijst, zijn muziek geeft echt een vakantiegevoel. Je versterkt het vakantiegevoel als je de juiste muziek draait bij het juiste uitzicht."

Wat is jouw ultieme vakantietip?

"De rondreis door Guatemala eindigde in Caye Caulker, een eilandje in Belize. Als je van reggae houdt, is dat de bestemming waar je naartoe moet gaan. Wat je zou verwachten van Jamaica, dat is in Belize, alleen dan nog beter en relaxter. Het is de meest relaxte plek waar ik ooit in mijn leven ben geweest."