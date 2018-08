Toestand van in ziekenhuis opgenomen Piet Paulusma is 'redelijk goed'

In een reactie laat de 61-jarige weerman aan zijn werkgever Omrop Fryslân weten dat de opname "even schrikken was". "Maar ik kan niet anders dan zeggen dat het naar omstandigheden redelijk goed met me gaat."

Het is nog altijd niet bekend wat de weerman mankeert. "Op het moment moet ik de uitslagen van de onderzoeken afwachten", zegt Paulusma. "Ik wil iedereen bedanken voor alle beterschapswensen. Dat doet me zeer goed."

Paulusma was woensdag niet te zien in Piets Weerbericht op SBS6. De weerman was de afgelopen dagen op vakantie, maar slaat normaal gesproken bijna nooit een uitzending over.

Woensdag werd hij door zijn dochter Martsje vervangen. Een dag later heeft zij in de uitzending van Piets weerbericht de kijkers bedankt voor de vele beterschapswensen die haar vader sinds woensdag heeft gekregen.

De dochter van de SBS6-weerman begon haar weerbericht met het persoonlijke bericht en ging daarna snel verder tot de orde van de dag.

Martsje blijft haar vader voorlopig vervangen.