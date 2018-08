Carys Douglas dacht dat haar vader Michael pannenkoekenbakker was

"Ik dacht dat hij pannenkoekenbakker was", zegt de vijftienjarige dochter van de Wall Street-acteur in Town & Country, waarvoor ze haar eerste covershoot deed. "Ik wist niet dat hij acteur was. Eerlijk."

Carys groeide in Bermuda ver buiten de spotlights op en merkte pas dat ze anders was toen ze met haar familie naar New York verhuisde. Zo werd ze al snel achtervolgd door paparazzi. "Ik haatte het. Ik raakte soms echt van streek. Toen wist ik: als dit het gaat worden, moet ik me focussen op wie ik ben, dat dit iets is wat kan gebeuren en dat ik daar niets aan kan doen."

Als dochter van het beroemde acteurskoppel voelt ze constant de druk om zichzelf te bewijzen. "Ik ben meer dan alleen de dochter van mijn ouders."