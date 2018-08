David Hasselhoff in Italië voor derde keer getrouwd

Dat bevestigt de woordvoerder van de Baywatch-ster tegenover People.

De 66-jarige acteur en het 38-jarige model kozen voor een intieme ceremonie in Italië. Hasselhoffs twee dochters Taylor en Hayley waren aanwezig bij de bruiloft in de streek Apulië.

Hasselhoff en zijn echtgenote ontmoetten elkaar in 2011, toen Roberts een handtekening vroeg aan het toenmalig jurylid van Britain's Got Talent. Hij gaf haar de krabbel op voorwaarde dat hij haar telefoonnummer kreeg. Vijf jaar later vroeg Hasselhoff haar ten huwelijk.

Het is het derde huwelijk voor de Knight Rider-acteur. Hij was in de jaren 80 kortstondig getrouwd met Catherine Hickland en gaf in 1989 zijn jawoord aan Pamela Bach, met wie hij in 1990 en 1992 Taylor en Hayley kreeg. Hasselhoff en Bach scheidden in 2006.

Zijn dochters stonden achter zijn aanzoek aan Roberts, zo vertelde Hasselhoff vorig jaar aan Hello. "Ik heb mijn meiden van tevoren verteld dat ik dat van plan was, en ze steunden me daarin", aldus Hasselhoff. "Niemand ziet zijn ouders graag uit elkaar gaan, maar ze houden van Hayley en ze zijn blij voor me."