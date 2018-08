M*A*S*H-acteur Alan Alda (82) lijdt aan ziekte van Parkinson

De ziekte werd 3,5 jaar geleden geconstateerd bij Alda, maar hij had er tot nu toe geen ruchtbaarheid aan gegeven.

"Ik leef volop na de diagnose", aldus de 82-jarige acteur. Ik acteer, ik geef lezingen, help het Alda-centrum voor communicatie in de wetenschap in Stony Brook. Ik begon met een podcast."

Alda was de afgelopen weken regelmatig op televisie om over de podcast te praten. "Ik zag bij mezelf dat mijn duim vreemde bewegingen maakte. Toen dacht ik bij mezelf dat het een kwestie van tijd zal zijn dat iemand hier een zielig verhaal van maakt en ik ben helemaal niet zielig", verklaart Alda zijn besluit om nu met het nieuws naar buiten te komen.

"Je eerste reactie is angst en je denkt dat je het allerergste is overkomen. Maar dat is niet zo. Er zijn nog zoveel dingen die je kan doen", zei Alda over zijn ziekte. "Ik volg drie keer per week boksles. Ik tennis een paar keer per week. Ik marcheer op muziek omdat dat goed is voor mensen met Parkinson."

Alda is vooral bekend van zijn rol als "Hawkeye" Pierce in de jaren 70-comedyserie M*A*S*H. De serie gaat over de belevenissen van de bemanning van een mobiel veldhospitaal tijdens de Koreaanse oorlog in de jaren vijftig. De serie werd in Nederland door de AVRO uitgezonden tussen 1972 en 1983 en enkele keren herhaald door commerciële omroepen. Ook speelde hij rollen in onder meer The West Wing.