Tijdelijke breuk met Monique is 'beste dat André Hazes is overkomen'

"Terugkijkend is de breuk met Monique het beste dat mij is overkomen", vertelt Hazes in gesprek met Story.

"Het was absoluut niet leuk en ik dacht echt dat we voorgoed uit elkaar zouden zijn. En het idee dat ik mijn zoontje niet dagelijks zou zien opgroeien, vond ik vreselijk."

Tijdens hun relatiepauze, die ongeveer een maand duurde, leerde de zanger zichzelf beter kennen. "Wat wilde ik nu echt in dit leven? Alleen maar werken of oud en gelukkig met Monique worden? Al snel wist ik dat dat het laatste zou zijn. Natuurlijk wist ik dat daarvoor ook al, maar je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt."

Zijn vriendin wil de zanger "nooit meer kwijt". "Wij horen bij elkaar en natuurlijk zullen er botsingen zijn, maar dat gebeurt in elke relatie. Daar groei je ook weer van."

In gesprek met Privé zegt Hazes desgevraagd dat hij wil trouwen met Westenberg. Een concreet idee voor een huwelijksaanzoek heeft hij nog niet. "Als het zover is, wil ik dat alle familieleden erbij zijn. Dan ga ik op mijn knieën en vraag ik mijn grootste liefde ten huwelijk in het bijzijn van iedereen. Dan zal ik er een mooi moment van maken. Daar ben ik wel goed in, soms kan ik heel romantisch zijn."

Oververmoeid

Hazes nam begin juli na oververmoeidheid op doktersadvies vier weken rust. De zanger voelt zich naar eigen zeggen inmiddels weer goed en heeft ook van deze periode het een en ander geleerd, zegt hij tegen Story.

"Ik weet nu wat ik anders moet doen, dat ik beter naar de mensen in mijn directe omgeving moet luisteren. Ik wil door iedereen aardig worden gevonden. Het eerste wat ik nu daarom heb veranderd, is dat ik iemand heb aangenomen die 'nee' voor mij zegt. Dan raak ik niet overwerkt en vinden mensen me nog altijd aardig."

Eind april liet Hazes weten dat zijn relatie met Westenberg ten einde was. "We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd. En ik ben misschien ook een beetje verdwaald geraakt in deze wereld. Ik vind mijn werkleven gewoon heel erg leuk." Het stel is inmiddels zo'n vier jaar samen en werd in 2016 de ouders van zoon André.