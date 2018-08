Boris Becker zorgt na scheiding dat zoon en ex-vrouw 'goed leven' hebben

De oud-tennisser, die in mei aankondigde dat zijn huwelijk met de Nederlandse Lilly is gestrand, zei in Endlich Feierabend dat zijn ex "goed wegkomt".

"Natuurlijk gaat een echtscheiding over geld", zei Becker. "Ik zal ervoor zorgen dat Lilly en Amadeus een goed leven hebben." De oud-tennisser benadrukte wel dat alles "eerlijk" moet verlopen. "Ik heb nog wel een paar euro's en ponden, maar niet meer zoveel als tien jaar geleden."

Becker vertelde ook dat de scheiding "pijn" doet. "Als je verliefd wordt en gaat trouwen, denk je dat het voor altijd zal zijn. Het is jammer, doet pijn en is niet fijn. Zeker niet als je samen een kind hebt."

Hoewel hij en Lilly niet meer altijd even goed communiceren, heeft Becker alle vertrouwen in een goede afwikkeling. "We zijn twee verstandige mensen en zullen een goede oplossing vinden."