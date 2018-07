Tygo Gernandt heeft nieuwe relatie

In gesprek met LINDA vertelt Gernandt dat hij "heel erg verliefd" is op Alexandra Lorenza, die door de acteur "een lief meisje" wordt genoemd.

Eerder liet Gernandt weten graag kinderen te willen. "Een gezin zal ik met haar niet kunnen stichten omdat ze geen kinderen kan krijgen", zegt de acteur. "En hebben we het sowieso niet allebei te druk? Ga ik uiteindelijk toch weer voor die andere grote liefde - mijn werk - kiezen? Het is zo ingewikkeld allemaal."

In het interview noemt Gernandt acteren een "vlucht". "Voor mij is acteren zoiets als een witte ruimte binnenstappen. Ik heb een script en de regisseur vertelt wat ik moet doen. Barstende koppijn verdwijnt, pijn in mijn buik trekt weg, verdriet bestaat niet langer. Alles wat naar is lost op. Ik ben alleen, in die witte ruimte, en ik word er zó blij van. Ik ben veel liever daar dan in het echte leven."

Eerder had Gernandt onder meer relaties met actrices Eva van de Wijdeven en Anna Drijver.