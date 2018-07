Zoon Mick Harren: 'Mijn vader bedreigde voormalige stiefzoon met nepwapen'

"Ze gooiden een barkruk naar hem toe. Uit angst heeft hij toen de neprevolver uit zijn jaszak gehaald", zegt Bowy Harren tegen de krant.

Zijn voormalige stiefbroer Joey "rende daarop keihard naar het politiebureau". "Mijn vader is erachteraan gegaan om zichzelf aan te geven, wetende dat het niet slim was wat hij heeft gedaan."

Volgens Bowy zag de politie "al snel" dat Mick geen echt wapen op zak had. Maar de zanger zou volgens de krant wel zijn gearresteerd.

Bedreigd

Mick Harren zou al jaren in de clinch liggen met zijn ex Pascale en haar zoon Joey. "Hij wordt al jaren bedreigd door zijn stiefzoon", zei Bowy. Volgens hem heeft zijn vader meerdere keren aangifte gedaan.

"Ik ben erbij geweest dat mijn vader rare anonieme telefoontjes kreeg in de auto. Maar volgens de politie is dat niet te traceren. Joey heeft zelfs een keer bij mijn vader voor de deur gestaan met een revolver. Maar omdat er geen camerabeelden van zijn, kunnen we het niet bewijzen."

Voorarrest Harren

Mick Harren krijgt waarschijnlijk maandag te horen of zijn voorarrest wordt verlengd. De politie wil niet bevestigen of de vrijdag in Purmerend aangehouden man Mick Harren is.

De politie bevestigt wel dat er een arrestatie is verricht in verband met "een incident met een vuurwapen".