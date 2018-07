Donald Trumps ster op Walk of Fame blijft ondanks vernielingen liggen

De plaquette werd afgelopen week met een pikhouweel vernield. De verdachte zit in hechtenis.

De plek zou ook voor veel spanningen tussen voor- en tegenstanders van Trump zorgen. Toch denkt de politie dat het weghalen van de ster nog problematischer is, omdat dat mensen zou aanmoedigen sterren van andere beroemdheden waar ze iets tegen hebben te vernielen, schrijft TMZ.

Daarom zouden de autoriteiten hebben besloten de sterplaquette van de president te behouden, "wetende dat het waarschijnlijk opnieuw en opnieuw vernield zal worden".

Opnames

In 2016 werd de tegel van Trump ook zwaar beschadigd. De dader zei dat hij zo wraak wilde nemen voor de omstreden 'Grab them by the pussy-uitspraken' van de president op de beruchte Billy Bush-opnames.

De sterren op de Walk of Fame dragen namen van mensen die iets betekend hebben in de wereld van televisie, film, radio, muziek of theater. Het Hollywood Chamber of Commerce Walk of Fame Selection Committee bepaalt ieder jaar wie aan de Walk of Fame toegevoegd wordt.