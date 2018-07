Vader Meghan Markle verbolgen over verbroken contact

"Het doet me ontzettend veel pijn dat ze me helemaal heeft buitengesloten. Eerder had ik een telefoonnummer waarop ik haar kon bereiken, maar na kritische woorden over de koninklijke familie zijn deze nummers afgesloten. Ik kan mijn dochter niet bereiken", zegt Thomas Markle in een interview met Mail on Sunday.

Markle denkt dat zijn eerdere interviews, en zijn openheid hierin over de kinderwens van zijn dochter en haar man prins Harry, ertoe geleid hebben dat hij buitengesloten is. "Meghan zegt de afgelopen zes of zeven jaar zelf al dat ze graag een gezin wil. Harry zegt het ook. Maar op het moment dat ik het zeg, ben ik persona non grata."

Ook zou het verbroken contact een straf zijn vanwege het in scène zetten van een reeks paparazzifoto's, die Thomas Markle doelbewust van zichzelf liet maken. Vader Markle zou door de sensatiepers worden afgeschilderd als een slons en baalde volgens TMZ dusdanig van dat imago dat hij een paparazzifotograaf aan foto's van hem in een internetcafé hielp.

Toen uitkwam dat de foto's in scène waren gezet, zei hij spijt te hebben en besloot hij het huwelijk van zijn dochter niet bij te wonen. De twee hadden toen al jarenlang spaarzaam contact.

Zwijgen opleggen

Markle is zowel verdrietig als boos over de manier waarop hij is behandeld door het Britse hof. "Ik heb het gehad met Meghan en de koninklijke familie. Ze willen dat ik mijn mond hou en dat ik wegga, maar ik laat me niet het zwijgen opleggen."

"Misschien is het makkelijker voor Meghan als ik dood zou gaan. Iedereen zou met haar meeleven. Maar ik hoop dat we het goedmaken. Ik zou het verschrikkelijk vinden om dood te gaan terwijl ik haar nooit meer zou hebben gesproken."