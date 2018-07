Katie Price geeft zichzelf aan bij politie na verbreken rijverbod

Het model kreeg in februari een rijontzegging omdat ze te hard had gereden, schrijft ze zaterdag op Instagram.

"De afgelopen zes maanden zijn zo'n emotionele achtbaan geweest en daardoor heb ik veel aan mijn hoofd. Zelfs zoveel, dat ik dacht dat mijn rijverbod al was opgeheven", vertelt Price.

"Nadat ik naar het Harvey's Hospital was gereden voor een afspraak, kwam ik erachter dat ik mijn rijbewijs pas 8 augustus terugkrijg. Met dit op mijn geweten, heb ik de politie gebeld en mezelf aangegeven."

Het model schrijft dat ze zichzelf heeft aangegeven omdat ze nu een rustiger leven wil. "Ik kom van zo ver, ik ben eindelijk gelukkig en kijk er naar uit om mijn zelfstandige zelf weer te zijn."

Carrière

Price is model en deed mee aan Celebrity Big Brother. Ook was ze te zien in de film Loose Women en in haar eigen realityserie Katie & Peter. Vorig jaar werd bekend dat de realityster wilde gaan scheiden van haar derde man Kieran Hayler (31) omdat hij al een jaar lang een geheime relatie met hun nanny zou hebben. Die scheiding is echter nog niet rond en niet veel later werd bekend dat Price een miskraam heeft gehad.