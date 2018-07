Roddeloverzicht: Josje krijgt een baby en Patricia niet weg te slaan bij rechter

Bekende Nederlanders hoeven eigenlijk geen dagboeken of fotoalbums te maken om te weten hoe ze één, twee of vijf jaar geleden in het leven stonden: voor hen is het slechts een kwestie van zichzelf googelen of een kijkje nemen op de Achterklap-pagina en ze zijn weer helemaal bij.

Vond ik vijf jaar geleden tomaten nog vies? Hoe dacht ik twee jaar geleden over de vrouw die ik nu mijn ex noem? Stond een pony mij? Allemaal vragen die beantwoord kunnen worden aan de hand van interviews in tijdschriften, de mening van anderen op Twitter en de duizenden fanfoto's die in de afgelopen jaren gemaakt zijn.

Josje Huisman zou bijvoorbeeld terug kunnen zoeken naar interviews met zichzelf en er zo achterkomen dat ze iets meer dan twee jaar geleden haar eigen toekomst al voorspelde. De voormalig K3-zangeres maakte deze week bekend in verwachting te zijn van haar eerste kind en wat blijkt? In mei 2016 zag ze dat al min of meer voor zichzelf in de sterren staan.

Toen vertelde ze in gesprek met Grazia dat ze haar kinderwens toch het liefst binnen nu en twee, drie jaar in vervulling zou zien gaan. "Ik wil het al langer, maar het is er, achteraf gezien misschien beter, nooit van gekomen. Ik ben heel tevreden met hoe mijn leven er nu uitziet."

Nu is het er dan toch van gekomen:de zangeres verwacht binnenkort moeder te worden van haar eerste kind samen met vriend Cle Gyimah. "Buikje! Zo blij om te delen dat Cle en ik een kindje verwachten in de winter van 2018", schrijft ze bij een foto waarop ze te zien is met een zwangere buik.

Wie de man is die haar na mislukte relaties met Gert Verhulst en Johnny de Mol wél gelukkig kan maken, is niet helemaal duidelijk, want het toeval wil dat deze week ook een interview verscheen met Josje waarin ze zegt dat graag een beetje mysterieus te houden.

Om er zeker van te zijn dat niemand ooit echt zal weten hoe het nu precies is ontstaan tussen haar en Cle, vertelt ze iedere keer iets anders als mensen ernaar vragen. "Een trucje dat ik heb afgekeken van de Vlaamse presentator Bart Peeters, die daarmee dat soort vragen omzeilt."

Dat betekent echter niet dat ze Cle of haar zwangere buik totaal geheim wil houden voor de buitenwereld. "Ik verstop Cle niet, iedereen ziet hem op Instagram. Maar in details treden over de relatie zelf of over hoe wij zijn samen, doe ik niet. Mijn relaties zijn altijd breed uitgemeten in de media en dat wil ik helemaal niet. Ik houd het liever voor mezelf."

Exotische bruiloft

Nu Josje gelukkig is, is het fijn om te zien dat ook haar ex een fijn leven heeft. Nee, niet 'Gertje', maar Johnny de Mol. Ook wel de ex van Chantal Janzen. Of de ex van Bridget Maasland. Of de ex van Liesbeth Kamerling.

Inmiddels is Johnny verloofd en heeft hij samen met Anouk van Schie zoon Johnny Jr. gekregen. De presentator loopt met zijn hoofd in de wolken en geniet van het vaderschap. Zijn socialemediakanalen staan vol met lieve foto's van zijn gezin en maken iedereen indirect een beetje gelukkiger. Maar entertainmentliefhebbers blijven toch ook met een vraag zitten: wanneer is dat huwelijk nou eindelijk?

Johnny vroeg Anouk in september 2017 ten huwelijk en inmiddels zijn we een jaar en een kind verder, maar nog altijd hebben we geen stralende witte jurk, enorme bossen bloemen en gouden ringen gezien.

Johnny vertelt deze week eindelijk iets meer over de aanstaande bruiloft. En wat blijkt? We kunnen niet met z'n allen voor de trouwlocatie gaan staan wachten: de presentator en Anouk zijn van plan in het buitenland te trouwen.

Waar in het buitenland zegt hij er niet bij, maar wel dat het volgend jaar zover zal zijn. Verdere details krijgen we niet, maar als we aan de hand van zijn verloving wat dingen mogen aannemen, zal het in ieder geval romantisch zijn.

De presentator ging meteen op één knie nadat hij en Anouk erachter kwamen dat ze een kindje kregen en deed het huwelijksaanzoek met de hulp van Anouks dochtertje Kiki.

"We hadden allemaal bloemetjes gehaald en kinderchampagne en toen Anouk binnenkwam, voordat ik op mijn knieën kon gaan zitten, riep Kiki al: 'Hij gaat je ten huwelijk vragen!'"

Zoontje Johnny zal nog geen enorm aandeel kunnen hebben tijdens de bruiloft, maar misschien is het een optie dat hij met de ringen naar het altaar toe kruipt? We kunnen nu al niet wachten op de foto's.

Zie je in de rechtszaal

Als bekende Nederlander lijkt het haast onmogelijk geheimen te kunnen hebben. Een affaire? Daar hebben ze allerlei theorieën over, weet Humberto Tan. Een nieuwe relatie? De naam en foto's liggen zo op straat, weet Dionne Stax. Een sekstape? Zo doorgestuurd, weten Patricia Paay, Paris Hilton, Dave Roelvink, Kim Kardashian, Pamela Anderson en Hulk Hogan.

Deze week was daar eindelijk het moment voor Patricia Paay om wat gerechtigheid te krijgen voor het lekken van haar seksvideo's. De beelden werden door heel Nederland bekeken en Patricia door iedereen belachelijk gemaakt. Hoewel er nog altijd niemand berecht is voor het eerste lek, boekte Patricia afgelopen woensdag een kleine overwinning: de rechter sprak in haar voordeel in de zaak die zij aanspande tegen GeenStijl.

30.000 euro moest de site betalen aan Patricia voor het embedden van een tweet waarin een van haar pikante video's te zien was. Flink minder dan de 450.000 euro waar Patricia op had ingezet, maar volgens haar advocaat toch een hele overwinning voor de voormalig zangeres.

Wie denkt dat Patricia voorlopig wel even klaar is met al het gesteggel in de rechtbank, zit ernaast: er loopt ook nog een zaak tegen Johan Vlemmix. Hij riep ooit eens dat hij wel een sekspop, waar zijn hele huis vol mee staat, van Patricia zou maken. En hoewel er nooit een Patricia-sekspop gemaakt is, heeft ze toch besloten haar zaak te laten doorgaan.

Eind augustus ontmoeten de twee elkaar daarom in de rechtbank van Den Bosch of Eindhoven. Dit keer eist Patricia zo'n 30.000 euro, als deze rechter besluit Patricia gelijk te geven en dezelfde methode hanteert als de rechter in Amsterdam woensdag, zou Patricia zo'n 2.000 euro krijgen van Johan. Is dat het waard? Wel als het om principes gaat.