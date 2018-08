BN'ers op vakantie: Dries Roelvink plant graag alles van tevoren

Waar ga jij dit jaar naartoe op vakantie?

Roelvink: "We gaan dit jaar voor een week naar Zuid-Spanje, we zitten daar dan een week. Mijn familie moet me iedere keer overtuigen om op vakantie te gaan, want bij mij zit het niet zo in mijn systeem. Als we gaan, dan wil ik er wel optreden. Dan vind ik het prima als we er een paar dagen aan vastplakken. Dit jaar treed ik op in een Nederlands café in Torremolinos, dat ligt in de buurt, en dan zijn we daar omheen nog een paar dagen op vakantie."

"Maar als ik dan op vakantie ga, dan wil ik eigenlijk precies hetzelfde doen als ik in Nederland doe. Het moet wel volgens mijn schema gaan, ik hecht waarde aan een mooi hotel en er moet een fitnesscentrum in de buurt zijn. Zo ga ik iedere ochtend sporten en een week voor vertrek zoek ik uit waar we elke avond gaan eten. Ik zoek dan wel naar echte sterrenrestaurants, want ik ben zelf ook van het culinaire en houd van mooie wijnen. Voor één dag laat ik het nog open liggen, zodat we daar een beetje speling hebben. We komen al jaren op dezelfde plek, dus inmiddels ken ik de omgeving goed. Ik vind het plannen heel fijn, maar de rest van het gezin vindt het wat minder. Maar ze zijn het inmiddels wel gewend, hoor."

Met wie ga je het liefst weg?

"Met mijn vriend André, we gaan ieder jaar met zijn tweeën een week naar Gran Canaria. Lekker hoor, zo twee mannen in de zon. Daar staat ook weer een optreden gepland, en ja, daar gaat de vakantie ook volgens mijn schema. Maar André kent mij al veertig jaar, dus die geeft zich er wel aan over."

"Verder ga ik ook het liefst met mijn vrouw op vakantie en ik heb een heel grote wens dat mijn zoons weer eens een keer meegaan. De laatste keer was twee jaar geleden. Dan moeten hun vriendinnen natuurlijk ook mee, maar die moeten zich wel aan mijn planning houden. Dus we moeten zien hoe we dat gaan doen."

Roelvink samen met zijn zoons op vakantie:

Als je iedereen zou mogen kiezen, met wie zou je dan eens op vakantie willen?

"Louis van Gaal, die bewonder ik. Vroeger keek ik erg op tegen Rinus Michels en in Van Gaal zie ik wel een Michels. Hij maakt spelers ook echt beter. Ik heb Van Gaal twee of drie keer kort ontmoet en ik zou hem wel beter willen leren kennen, volgens mij kunnen wij uren babbelen en dan gaan we lekker naar de zon. Dan hebben we alleen wel een probleem: het moet allemaal wel volgens mijn planning verlopen en Van Gaal is niet iemand die zomaar wat doet of van je aanneemt. Ik hoop dat ik hem dan wel zo ver krijg."

Wat is je mooiste zomerherinnering?

"Ik was net twee jaar gescheiden van Luciënne, de moeder van Dave en Donny, toen mijn huidige vrouw Honoria voorstelde om samen met mijn zoons op vakantie te gaan. Terwijl zij ze nog niet eens had ontmoet! Na overleg vond Luciënne het goed en gingen we naar Riccione, Italië. Toen we eenmaal op vakantie waren, ging ik 's ochtends fitnessen en zag ik 's middags dat Honoria spelletjes aan het doen was met de jongens, of met ze aan het zwemmen was. Toen voelde ik echt dat het klikte, het gaf zo'n fijn gevoel. Dat is inmiddels negen jaar geleden."

Welke reis wil je echt nog een keer gaan maken?

"New York, voor een dag of vier, vijf. Daar ben ik nog nooit geweest, ik ken het alleen van de beelden. Het lijkt me heerlijk om door zo'n stad rond te lopen. Ik zou daar graag heen gaan met de familie Postma, vrienden van ons uit Landsmeer. Samen hebben we een eetclubje en dan gaan we natuurlijk bij de mooiste restaurants eten."

Wat is je verschrikkelijkste vakantie-ervaring?

"Ik ben vier jaar geleden met acht andere muzikanten op artiestenreis naar Turkije geweest met Corendon. Dat betekent: je zit in het vliegtuig met je fans en je slaapt in hetzelfde hotel als je fans. De twee avonden dat ik moest optreden vond ik leuk, maar de rest niet. Je hebt dan echt het idee dat je de hele dag tussen je publiek loopt - wat je ook doet - en dat je ze constant moet vermaken. Dat doe ik niet gauw meer, ik had niets meer voor mezelf."

Zomervakantie of wintersport?

"Op vakantie naar de zon in de winter. Ik vind kou en sneeuw niet heel erg, maar het contrast tussen Nederland en bijvoorbeeld Curaçao in de winter vind ik heel leuk."

Relaxvakantie of stedentrip?

"Lekker relaxen, maar ik sport wel iedere ochtend. Maar daarna ga ik lekker op het strand liggen. Vrienden gaan nog weleens naar musea of op excursie, maar dat hoeft van mij echt niet."

Wat kan er niet ontbreken in jouw koffer?

"Mijn sportkleding, sportschoenen dus, en verschillende shirts en broekjes en mijn oortjes. Dan kan ik op het strand naar mijn eigen nieuwe muziek luisteren en alvast de tekst goed oefenen."

Wat is jouw ultieme vakantietip?

"Ga eens naar Riccione, dat ligt in de buurt van Rimini. Je hebt daar prachtig brede stranden en de hotels staan letterlijk op het zand. Je kunt er geweldig eten en vergeet vooral het Italiaanse ijs niet!"