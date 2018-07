Glennis Grace ontmoet oud-president Bill Clinton op straat in Jordaan

"Ik zag een groep mensen op straat", schrijft Grace bij een foto van haar met de 71-jarige Amerikaan op Instagram. "Een van de vrouwen die bij Bill Clinton liep, herkende mij van mijn auditie en introduceerde me toen. Mijn haar zag er niet uit en mijn styling was ook niet goed. Maar ik vind Bill leuk en hij was aardig voor me."

Op 27 juni werd in de VS de auditie van Grace in America's Got Talent uitgezonden. De veertigjarige Amsterdamse vertolkte voor de uit Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum en Howie Mandel bestaande jury het nummer Run To You van Whitney Houston. Haar optreden leverde haar een staande ovatie van het publiek en de jury op.

Grace is binnenkort te zien in de zogenoemde bootcamps. Uit die serie gaan 21 acts door naar de liveshows, terwijl er ook nog een wildcard te verdienen is. De winnaar van de talentenjacht krijgt 1 miljoen dollar (ruim 858.000 euro) en mag optreden in het Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas.

Clinton was in Nederland voor AIDS2018, de 22e internationale conferentie over aids. De Britse prins Harry en Elton John behoorden tot de sprekers in Amsterdam.