Josje Huisman wil terughoudend zijn over liefdesleven

In gesprek met Libelle vertelt de 32-jarige Huisman, die eerder deel uitmaakte van de meisjesgroep K3, dat ze "vaak het gevoel heeft mensen iets verschuldigd te zijn omdat ze bekend is".

"Mijn relatie is een van de belangrijkste dingen die ik heb in mijn leven, waar ik de meeste waarde aan hecht en ook heel gelukkig mee ben. Daarom ben ik er een beetje terughoudend over.”

Als haar gevraagd wordt hoe ze vriend Gyimah heeft leren kennen, bedenkt ze daarom iedere keer een ander verhaal. "Een trucje dat ik heb afgekeken van de Vlaamse presentator Bart Peeters, die daarmee dat soort vragen omzeilt."

Hoewel ze weinig over haar relatie kwijt wil, laat ze Gyimah wel zien op haar Instagram-account. "Ik verstop Cle niet, iedereen ziet hem op Instagram. Maar in details treden over de relatie zelf of over hoe wij zijn samen, doe ik niet. Mijn relaties zijn altijd breed uitgemeten in de media en dat wil ik helemaal niet. Ik houd het liever voor mezelf."