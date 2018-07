Gwyneth Paltrow ontkent affaire met Jay-Z te hebben gehad

"Dat is compleet absurd en 100 procent onwaar", laat de 45-jarige actrice via haar woordvoerder aan de entertainmentwebsite E! weten.

Op het album Lemonade, dat in 2016 uitkwam, zong Beyoncé over ene 'Becky With The Good Hair', een vrouw die een affaire met haar man Jay-Z zou hebben gehad.

Paltrow ontkende dat dit over haar ging nadat Amber Rose dat had gesuggereerd. Het model speculeerde op de identiteit van 'Becky' in de podcast van Heidi Montag en Spencer Pratt. "Ik heb het gevoel dat zij degene is die het met Jay-Z deed", aldus Rose.

Nadat Paltrow die verhalen tegensprak, kreeg ze bijval van Rose zelf, die op Twitter stelde het niet serieus gemeend te hebben.