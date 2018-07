Actrice Michelle Williams in het geheim getrouwd met muzikant Phil Elverum

Bij de ceremonie was slechts een kleine groep vrienden aanwezig, vertelde de actrice aan Vanity Fair. Ook de twee kinderen van Williams en Elverum, geboren uit eerdere relaties, waren erbij.

De 37-jarige Williams had een relatie met acteur Heath Ledger, met wie ze een dochter kreeg. Ledger overleed in 2008, een jaar nadat hij en Williams uit elkaar waren gegaan. Ook Elverum, die muziek maakt onder de naam Mount Eerie, was eerder getrouwd. Hij verloor zijn vrouw in juli 2016 aan alvleesklierkanker.

"Ik heb de liefde nooit afgezworen", aldus Williams. De actrice is altijd erg terughoudend geweest met het delen van informatie over haar privéleven. "Ik heb nog nooit over mijn relaties gepraat, maar Phil is niet zomaar iemand."