Demi Lovato hielp broer Ariana Grande bij afkicken

Volgens Joan Grande, de moeder van Frankie en Ariana, was Lovato een enorme steun voor haar zoon. "Ze is vriendelijk en lief en stond in mijn ogen altijd voor iedereen klaar. Ze was er voor Frankie toen hij worstelde om nuchter te worden. Hij heeft onlangs gevierd dat hij een jaar nuchter is. Ze is er ook altijd voor Ariana geweest door haar eigen ervaringen te delen over de druk in de spotlights", schrijft Joan op Twitter.

Grande hoopt dat Lovato haar verslaving het hoofd kan bieden. "Ik ben erg geschrokken van het nieuws over Demi, ik hoop en bid dat ze snel zal herstellen en weer nuchter wordt. Het is hard werken, maar met steun en liefde zal het haar lukken."

Sober

Lovato vecht al jaren tegen een alcohol- en drugsverslaving en vierde vorig jaar dat ze zes jaar nuchter was. De zangeres bracht vorige maand echter het nummer Sober uit, waarin ze liet doorschemeren toch een terugval te hebben.

Volgens TMZ trok het team rond de zangeres enkele weken geleden aan de bel, maar weigerde Lovato zich toen te laten opnemen. Ze zou hebben gedaan alsof alles goed met haar ging.

Verder zette ze haar manager Phil McIntyre, met wie ze al lange tijd samenwerkte, enkele maanden geleden aan de kant. Ook hij zou hebben geprobeerd de zangeres te helpen met haar problemen. De twee maakten niet bekend waarom ze een einde maakten aan de samenwerking.