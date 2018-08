BN'ers op vakantie: Hans Kazan neemt iedere dag een uur vakantie

Waar ga jij dit jaar naartoe op vakantie?

Kazan: "Eigenlijk ga ik niet zo vaak meer op vakantie. We wonen in Spanje en daar neem ik elke dag een uurtje vakantie. Ik sluit dan mijn computer af, leg de telefoon weg en geniet van de omgeving waarin wij wonen. We wonen in de bergen bij Campo, waar in het binnenland niet zo veel te beleven is. Mijn vrouw Wendy en ik genieten hier heerlijk van de rust in een houten blokhut in de natuur."

"Wel kom ik nog bijna elke week in Nederland voor mijn werk. Ik heb optredens, evenementen en geef lezingen. Van Spanje naar Nederland is zo'n 2,5 uur vliegen. Omdat ik geen huis meer heb in Nederland, slaap ik altijd in een hotel in Zeist, waar ik een vaste kamer heb. Mijn spullen zoals goochelattributen en kleding staan daar het hele jaar door."

Met wie ga je het liefst weg?

"Het allerleukste vind ik het om samen met mijn vrouw Wendy te gaan. Of we nu naar een stad gaan, met de auto vanuit Nederland naar Spanje reizen waar we dan vijf dagen over doen en tijdens de reis allerlei plaatsen bezoeken, of een relaxvakantie doen. We zijn heel erg gecharmeerd van het surfeiland Fuerteventura. Maar sowieso samen op reis, dan zijn we helemaal vrij en hebben we geen verplichtingen tegenover iemand."

Als je iedereen zou mogen kiezen, met wie zou je dan eens op vakantie willen?

"Helemaal niemand. Ik moet er niet aan denken om met een vreemde of iets dergelijks op vakantie te gaan. Hoe leuk of aardig ze ook zijn. Ik wil alleen maar met mijn vrouw of mijn kinderen en kleinkinderen op vakantie."

Welke reis wil je echt nog een keer gaan maken?

"Wat ik nog steeds nooit goed heb gezien, is Toscane in Italië. Daar zou ik graag naartoe gaan, maar het komt er elke keer niet van. Het Italiaanse eten vind ik geweldig en de wijn is heerlijk. Doordat ik Spaans spreek, zal ik het Italiaans ook wel enigszins kunnen verstaan. Italië is net als Spanje een mediterraans land en die manier en kwaliteit van leven trekt me. Het is een stuk relaxter."

Wat is je mooiste zomerherinnering?

"Toen de kinderen een jaar of zes à zeven waren, zijn we met ons gezin naar Cabopino in de provincie Málaga geweest. Dat was voor ons eigenlijk de eerste aanzet voor de liefde van Spanje. Ons gezin had het daar heel fijn. Het kleine haventje, de restaurants en de omgang met de Spanjaarden. Vrienden die we destijds hebben gemaakt, runnen daar nu horecagelegenheden en wij komen daar nog altijd erg graag."

"De meeste van onze kinderen zijn ook naar Spanje verhuisd. Ze zijn allemaal gek van het land, hun kinderen zijn in Spanje geboren en zitten op Spaanse scholen. Ze hebben werk waarvoor het niet uitmaakt waar je woont. Je kiest een plek waar je je fijn voelt. Of je nou vanuit Amsterdam of Málaga vliegt, maakt voor de tijd niet uit. En hier is het vaak beter vertoeven dan in het drukke Nederland."

Wat is je verschrikkelijkste vakantie-ervaring?

"Dat was een werkvakantie op het Canarische eiland Tenerife. Onze oudste zoon was toen nog heel klein, een jaar of drie. Ik moest optreden en we zaten op een vakantiepark. We waren bij zee en Wendy nam hem mee naar het huisje voor zijn middagslaapje. Uit de zee kwam een gigantische golf die mij van een rots af sloeg en ik heb anderhalf uur in de zee gelegen zonder een mogelijkheid om bij de kant te komen. Ik ben daar dus haast verdronken. Twee jongens die aan het duiken waren, hebben mij gered. De dag ervoor hadden ze in die baai nog een haai gezien. Het is maar goed dat ik die niet had gezien, anders had ik er nog een hartaanval bij gehad. De twee dagen na de gebeurtenis heb ik alleen maar op bed gelegen. Ik kon geen woord meer uitbrengen."

Zomervakantie of wintersport?

"Absoluut zomervakantie. Vroeger heb ik wel geskied en ik kan het een beetje. Ik vond het best leuk, maar ik laat het graag vallen voor een plekje onder de zon, zodat ik me echt tot leven voel komen. Met zware schoenen door de sneeuw banjeren is niks voor mij. Liever teenslippers aan en in een T-shirt buiten zitten, met je voeten in het zand."

Relaxvakantie of stedentrip?

"Het is leuk om af en toe een stad te bezoeken, maar ik ben niet zo van de steden. Toledo vond ik mooi. Daarnaast ben ik in Londen, New York, Parijs en Berlijn geweest. Dat vind ik leuk voor een dag, maar die drukte is niks voor mij. Ik ben een buitenmens die graag de rust opzoekt. Doe mij dus maar een relaxvakantie."

Wat mag er niet ontbreken in jouw koffer?

"Ik controleer altijd of ik mijn paspoort, portemonnee, vliegtickets en telefoon bij me heb. Zonder dat kom je nergens. Als ik alleen op reis ga, is de telefoon belangrijk om in contact te blijven met mijn familie. Verder kan ik het met heel weinig doen. Zet mij maar ergens neer en ik vermaak me wel. Ook maakt het niet uit waar ik kom te liggen. Ik slaap overal."

Wat is jouw ultieme vakantietip?



"Dat is voor iedereen heel persoonlijk. Plekjes die ik vaak heel mooi vind, daar vinden andere mensen niks aan. Maar wat je absoluut een keer gedaan moet hebben, is naar Sevilla gaan buiten het seizoen om. In het hoogseizoen is het bloedheet en heel erg druk, maar in april/mei of september/oktober is het goed vol te houden in de prachtige oude stad. Ze hebben heerlijke tapasbarretjes, je kan er een goed glas bier krijgen en er hangt een unieke sfeer. Daar krijg je echt een bijzonder vakantiegevoel."