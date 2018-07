BN'ers op vakantie: Klaas van Kruistum wil nooit meer in auto slapen

Waar ga jij dit jaar naartoe op vakantie?

"Met mijn gezin ga ik naar Engeland en Frankrijk. We zijn begonnen met drie dagen in Londen en daarna doorgereisd naar Cornwall. Nu zijn we onderweg naar Frankrijk. We zijn voor het eerst in Engeland, want dat wilden onze dochters graag (Van Kruistum heeft vier dochters van veertien, twaalf, tien en zes jaar oud, red.). Ze zijn inmiddels de Engelse taal machtig en kunnen daar dus makkelijk praten met mensen."

Met wie ga je het liefst weg?

"Met mijn gezin. Voor mijn werk maak ik ook reizen, maar dat is toch een andere categorie, dan wordt eigenlijk alles geregeld door topproducers. Nu op vakantie ben ik reisleider, producent en gids in één. Met een gezinsvakantie is het leuk om jezelf te dwingen in een ander tempo terecht te komen. Vooral in het begin, als je net uit je werkritme komt."

Als je iedereen zou mogen kiezen, met wie zou je dan eens op vakantie willen?

"Onderweg op vakantie luisteren we in de auto een luisterboek en dat gaat over de filosofen Plato en Aristoteles. Die lijken me wel interessant, want dan weet je zeker dat je goeie gesprekken hebt. Al bestaat ook de kans dat Aristoteles me de hele tijd vragen gaat stellen: wat is vakantie eigenlijk, wat is X?"

Wat is je mooiste zomerherinnering?

"Voor een van mijn eerste vakanties ging ik met een aantal vrienden met de auto weg. We hebben in één keer doorgehaald naar Zuid-Frankrijk, waar we op een camping gestrand zijn. Daar hebben we uitgeteld in de zon gelegen met wijn. Dat was echt een fantastische vakantie, want het was echt veel pionieren en uitvogelen. Ook heb ik een keer een reis gemaakt met een van mijn beste vrienden, waarin we in vijf weken heel Europa hebben doorkruist met de trein. Stonden we op het station in Milaan en begrepen we totaal niet wat er op de borden stond en waar we heen moesten."

Welke reis wil je echt nog een keer gaan maken?

"Ik zou nog wel een keer op wereldreis willen. Echt een half jaar weg, waarin we alle continenten aandoen en in een andere cultuur duiken, zodat je beter begrijpt hoe mensen nu eigenlijk in elkaar zitten. Dat is nu ingewikkeld met mijn gezin, maar wellicht een keer in de toekomst."

Wat is je verschrikkelijkste vakantie-ervaring?

"Die keer dat ik met vrienden in een cheapo-auto naar Frankrijk ging. Op de terugweg ging de auto kapot en moesten we met zijn vijven in een Polo'tje slapen. Dat was me een partijtje goor, want de volgende ochtend waren de ramen beslagen van onze adem. Ik moest zelfs dingen weggooien, omdat ze helemaal vies waren geworden. Zoiets zou ik nu niet meer doen, dan geef ik liever een beetje geld uit zodat ik in een bed kan slapen."

Zomervakantie of wintersport?

"Zomervakantie. Een wintersportvakantie heb ik nooit gedaan, maar ik ben wel meerdere keren uitgedaagd door familie die me graag een keer willen meenemen. 'Als je het eenmaal hebt ontdekt ga je het fantastisch vinden', zeggen ze dan. Voor werk ben ik weleens in Finland en Rusland geweest, maar dat vind ik maar koud. Ik snap niet wat je met die kou moet, haha."

Relaxvakantie of stedentrip?

"Ik zit er precies tussenin. Als je alleen maar steden bezoekt, blijf je te veel aan. Vakantie is ook belangrijk om te onthaasten en uit te rusten. Als je je een beetje gaat vervelen, ga je juist nieuwe dingen bedenken. Maar het moet ook niet te relaxed worden, want dan word ik onrustig en begin ik te piekeren."

Wat kan er niet ontbreken in jouw koffer?

"Tegenwoordig is dat toch wel mijn mobiel en mijn lader. Dat vind ik de uitvinding van de eeuw. De nostalgie van het onbekende en dingen zelf uitvogelen is daardoor wel een beetje weg. Toevallig heb ik vanochtend nog een ouderwetse kaart gekocht om dat gevoel toch een beetje terug te krijgen. Maar zo'n telefoon is toch fantastisch: als je een restaurant zoekt vul je in waar je naar op zoek bent en tik-tik, je hebt zo iets gevonden. Je verliest geen tijd meer aan dat gezoek en gedoe."

Wat is jouw ultieme vakantietip?

"Sinds twee jaar verblijven we soms op een soort boerencampingachtige situatie. Een kleine camping, maar de tent staat er al, er zijn goede bedden en douches, er is warm water. Afgelopen week verbleven we in een tent zonder stroom en gas en moesten we koken op houtvuur. Vrij basaal en er zijn niet veel mensen, dat vind ik wel heel leuk."