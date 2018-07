Chewbacca-acteur Peter Mayhew onder het mes

"Sorry dat ik de laatste tijd zo stil ben geweest", schrijft Mayhew op Twitter. De operatie was nodig om zijn mobiliteit te vergroten, zo zegt hij. "Het is goed gegaan, ik zal de komende weken moeten herstellen."

Mayhew was lange tijd de enige vertolker van de harige Wookiee Chewbacca in Star Wars. Hij werd vanwege zijn lengte van 2,21 meter gecast.

In de laatste Star Wars-films, The Last Jedi en Solo, werd hij vervangen door Joonas Suotamo. De van oorsprong Britse acteur kreeg als 'Chewbacca-consultant' wel een plekje op de aftiteling.