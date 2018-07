Zangeres Rachel Platten in verwachting

Wanneer de zangeres is uitgerekend, is niet bekend, schrijft US Weekly. Platten werd vooral bekend door het nummer Fight Song uit 2015 dat door Hillary Clinton werd gebruikt als nummer voor haar campagne in de strijd om het presidentschap van de Verenigde Staten. Clinton verloor de strijd uiteindelijk van Donald Trump.

In oktober 2017 bracht Platten haar vierde album Waves uit. Platten en haar vriend Kevin Lazan zijn al meer dan tien jaar samen. In 2010 trouwden de twee in Rhode Island.