BN'ers op vakantie: Surfdude Diggy Dex raakte tijdelijk verlamd in Indonesië

Waar ga jij dit jaar naartoe op vakantie?

Dex: "Ik ben as we speak op vakantie in Italië. Vorig jaar zijn we op Sicilië geweest en nu zijn we in Toscane, dat echt tot de verbeelding spreekt. Ik ben hier tien jaar geleden al eens geweest en ik wilde altijd nog eens terug. Nu ben ik met mijn vrouw en kinderen van acht en twee jaar oud. Echt als gezin op vakantie en we proberen elk jaar een andere bestemming te bezoeken. Het weer is hier ook niet slecht, zo'n 28 à 29 graden."



Met wie ga je het liefst weg?



"Naast dat ik het liefst op vakantie ga met mijn gezin, ga ik ook één keer per jaar met vrienden. We kennen elkaar al heel lang en gaan ieder jaar naar Spanje toe. Die heb ik voor dit jaar al achter de rug, maar vergis je niet: met kinderen op vakantie is pas echt hard werken. Dus misschien heb ik straks nog wel een vakantie nodig om bij te komen. Maar het is ook echt heel gezellig en we maken tijd voor elkaar vrij."

Als je iedereen zou mogen kiezen, met wie zou je dan eens op vakantie willen?

"Ik ben een groot surfliefhebber, dus ik ga voor Kelly Slater. Hij is elf keer wereldkampioen geworden en ik zou echt graag eens met hem optrekken. Wat gaat er in zijn hoofd om? Hoe bereidt hij zich voor op een wedstrijd? Wat houdt zijn trainingsschema in? Wat doet hij in zijn vrije tijd? En wat zijn de favoriete surfplekken van zo'n grootheid? Ik denk dat ik me wel kan vermaken met hem."

Welke reis wil je echt nog een keer maken?

"Dat is eigenlijk een vervolg op de vorige vraag. Misschien dan niet samen met Slater, maar wel naar plekken waar ik kan surfen. Tahiti, Fiji en Hawaï lijken mij echt supertof. Een surfwereldreis maken staat nog wel op mijn bucketlist."



Wat is je mooiste zomerherinnering?



"Ik heb niet echt een herinnering die ik kan aanwijzen als de mooiste. Het begin van een reeks is dat wel. Vanaf mijn twaalfde ben ik met mijn ouders, broer en stiefbroer jaarlijks vier weken naar de kust van Frankrijk gegaan. We zaten vier weken in een tent en surften elke dag. Surfen heeft echt een vakantiesfeer, het is fijn om aan niks anders te denken en alleen daarmee bezig te zijn. Mijn zoontje van acht kan het nu ook een beetje en de volgende zomervakantie willen we naar de kust van Frankrijk of Portugal om samen te surfen. Het lijkt mij heel speciaal om dat samen met hem te doen."

Wat is je verschrikkelijkste vakantie-ervaring?



"Zo'n vijftien jaar geleden was ik in Indonesië. Ik ben zeven weken door het land getrokken en het was een heel gave ervaring. Toch hangt er een sluier overheen, want op Java werd ik gebeten door een giftige kwal. Na verloop van tijd raakte ik een paar uur helemaal verlamd, maar gelukkig was ik gelijk terug naar de kust gegaan. Gasten die daar woonden, zeiden dat het wel overging. Dat ging het ook wel, maar het deed heel veel pijn en ik heb vier dagen platgelegen. Uiteindelijk heb ik er niks aan overgehouden, maar schrikken was het wel."

Zomervakantie of wintersport?



"Zomer! Ik hou ook van snowboarden, maar de zomer is meer mijn seizoen. Buiten het surfen om geniet ik ervan als het lang licht is en je lang buiten kan zijn. In de winter heb ik er moeite mee dat het vroeg donker is en je om 17.00 uur de lichten al aan moet doen. Wintersport heb ik ook een aantal keer gedaan en het is leuk als je er bent, maar de kosten ten opzichte van de baten vind ik vrij hoog."



Relaxvakantie of stedentrip?



"Ik hou er wel echt van om iets te doen wanneer ik op vakantie ben, ook als het een zomervakantie in Italië is. We hebben een hele dag doorgebracht in Siena en de cultuur die zo'n stad heeft, vind ik echt interessant. Als ik echt een keuze moet maken, ga ik voor een stedentrip. Mijn vriendin en ik gaan af en toe samen op reis. De bestemmingen variëren daarbij van Maastricht tot Milaan."

Wat mag er niet ontbreken in jouw koffer?



"Eigenlijk heel simpel, maar er moet echt een zwembroek en een boek in mijn koffer zitten. Ik vind het fijn om boeken tijdens de vakantie te lezen die ergens over gaan. Ik ben nu bezig met een boek van Leon Verdonschot, over het leven van Luc de Vos. Daarnaast lees ik graag boeken over logica, visie en geluk in het leven."

Wat is jouw ultieme vakantietip?



"Leg af en toe je telefoon voor een dag weg of zet hem uit en leer het land kennen. Ik spreek je nu aan het einde van de dag en het is dat ik erop gewezen werd dat het al tijd was, want ik was nog heerlijk aan het zwemmen. Die onbezorgdheid is zo fijn, jezelf opladen en leuke dingen doen. Ga er daarnaast op uit om het land te leren kennen. Er is zo veel moois te zien waar je geen weet van hebt."