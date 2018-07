Donald Trumps ster op Walk of Fame weer vernield

De stervormige tegel met de naam van de Amerikaanse president is volledig vernield en niet - zoals tijdens eerdere ondernemingen - slechts beschadigd, meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite The Hollywood Reporter.

De dader liep met een gitaarkoffer over de Walk of Fame en op de plek van Trumps ster pakte hij een pikhouweel uit de koffer waarna hij begon te hakken. Volgens ooggetuigen zou de man zelf de politie hebben gebeld, maar verliet hij de plaats delict voordat de agenten arriveerden.

Opnames

In 2016 werd Trumps tegel ook zwaar beschadigd. De dader zei dat hij wraak nam op de uitspraken van Trump die te horen zijn op de beruchte Billy Bush-opnames.

De sterren op de Walk of Fame dragen namen van mensen die iets betekend hebben in de wereld van televisie, film, radio, muziek of theater. Het Hollywood Chamber of Commerce Walk of Fame Selection Committee bepaalt ieder jaar wie er aan de Walk of Fame wordt toegevoegd.