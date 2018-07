Actrice Kimberley Klaver is weer verliefd

"Ja, ik kan niet ontkennen dat ik verliefd ben op Michel. We kennen elkaar al zo'n vijftien jaar en Michel is altijd een heel gezellige en fijne vriend geweest, maar op een gegeven moment is er een vonk overgesprongen, waardoor we elkaar anders begonnen te zien", aldus de 32-jarige actrice in gesprek met Weekend.

Klaver snapt dat het snel lijkt na het bekendmaken van de scheiding, maar zegt dat het proces van het uit elkaar gaan al veel langer liep. "Doordat ik Michel al zo'n lange tijd ken, voelt het voor mij ook niet snel. Het voelt als het juiste moment voor de juiste steun, positiviteit én liefde."

Klaver, die in onder meer Verliefd op Ibiza speelde, was negen jaar samen met Schothorst en trouwde in 2014 met hem. Op 10 juli maakten ze bekend te gaan scheiden.