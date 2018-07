Demi Lovato met spoed naar ziekenhuis gebracht na overdosis

De politie meldt aan entertainmentsite TMZ dat de zangeres in haar huis in Hollywood bewusteloos werd gevonden en is behandeld met het middel naloxon, een antigif dat gebruikt kan worden bij een overdosis heroïne of morfine.

Vervolgens is ze naar het ziekenhuis gebracht. De 25-jarige zangeres is inmiddels weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. "Demi is wakker en bij haar familie, die iedereen wil bedanken voor de liefde en steun die ze ontvangen heeft", aldus een woordvoerder van Lovato.

Volgens bekenden van Lovato zou ze maandagnacht een verjaardag hebben gevierd bij een vriend thuis in Hollywood, waarvan ze foto's plaatste op haar privé-Instagram die niet openbaar is.

Zondag was Lovato nog met rapper Iggy Azalea te zien op California Mid-State Fair in Paso Robles. Ook deze week stond er een optreden van haar gepland, maar dat is nu geschrapt.

Terugval

Lovato is eerder verslaafd geweest aan drank en drugs en liet in maart dit jaar weten zes jaar nuchter te zijn. In juni bracht ze echter het nummer Sober uit, waarin ze door liet schemeren toch een terugval te hebben.

De zangeres onthulde eerder in een documentaire dat ze in 2012 nog altijd aan de drugs zat, terwijl ze een "nuchtere levensstijl" promootte.

In Demi Lovato: Simply Complicated zei ze daarover: "Ik werkte niet aan mijn programma, ik was nog niet klaar om nuchter te worden. Ik smokkelde cocaïne vliegtuigen in en gebruikte stiekem in badkamers."

Ariana

Verschillende bekende collega's van de zangeres hebben Lovato sterkte gewenst, onder wie Ariana Grande. "Ik hou van je", schrijft de zangeres op Twitter.

Ook talkshowpresentator Ellen DeGeneres betuigt haar medeleven. "Het breekt mijn hart dat ze dit moet meemaken."