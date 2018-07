Ivanka Trump stopt met mode- en accessoirebedrijf

"Toen we met dit merk begonnen (in 2007, red.), kon niemand voorspellen dat we er zo'n succes mee zouden behalen", aldus de 36-jarige Trump. Onder het merk dat haar naam draagt, worden onder meer kleding, sieraden, tassen en andere accessoires verkocht, meldt The Hollywood Reporter.

"Na zeventien maanden in Washington te hebben doorgebracht, weet ik niet of ik weer zou terugkeren naar het bedrijf. Wat ik wel weet, is dat mijn focus in de nabije toekomst op het werk ligt dat ik hier in Washington doe, dus dit besluit is het meest wijze voor mijn team en partners."

Ivanka Trump verhuisde vorig jaar naar Washington D.C., de stad waar de president huist sinds zijn presidentschap vanaf begin 2017. Ze is daar werkzaam als adviseur in het Witte Huis.

Sindsdien is de toekomst van het merk onzeker. Warenhuis Nordstrom verkocht het niet langer en ook Neiman Marcus besloot het merk niet meer te verkopen. De reden hiervoor werd niet bekendgemaakt, maar mogelijk wilden de ketens zich niet associëren met het beleid van de nieuwe Amerikaanse president.