Drake deelt levenslessen met Stranger Things-actrice Millie Bobby Brown

De 14-jarige Brown wordt in gesprek met W Magazine gevraagd naar haar "verliefdheid op een volwassene", waarop ze meteen duidelijk maakt dat ze niet verliefd is op de 31-jarige Drake. "Hij is meer een broer."

De twee ontmoetten elkaar bij een concert van de rapper en inmiddels hebben ze regelmatig contact. Brown zat ook in een clip van Drake, in Nice For What is ze samen met een aantal andere actrices te zien.

"Hij was fan van mij, ik fan van hem. En nu sturen we elkaar altijd berichtjes. Hij helpt me met van alles, met levenslessen. Hij is fantastisch en echt een leuk mens."