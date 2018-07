Mila Kunis heeft spijt van verloop breuk met Macaulay Culkin

"Ik was een klootzak als twintiger en ik geef het meteen toe. Het is iets waar ik lang niet voor uit wilde komen, maar ik was gewoon een eikel. Dat accepteer ik nu", aldus Kunis in gesprek met acteur en goede vriend Dax Shepard in diens podcast Armchair Expert.

De 34-jarige actrice, die nu getrouwd is met Ashton Kutcher en samen met hem twee kinderen heeft, gaat verder niet in op details over het einde van de relatie. Ze vormde tussen 2002 en 2010 een stel met Culkin.

Inmiddels heeft ze zichzelf in ieder geval vergeven voor haar gedrag. "Het is inmiddels zo lang geleden, ik heb het gevoel dat we het nu wel achter ons kunnen laten. Genoeg gezamenlijke vrienden hebben ook gezegd dat ze het inmiddels wel goed vinden."