Stormy Daniels mag van rechter dochter niet meer zien

Dat schrijft TMZ maandag. Eerder werd bekend dat Crain een scheiding heeft aangevraagd.

"Mijn client Stormy Daniels en haar man Glen hebben besloten om een einde aan hun huwelijk te maken. Hierbij blijft Stormy's dochter hun grootste prioriteit", zei advocaat Michael Avenatti maandag. Uit de papieren die Crain heeft ingediend en in handen zijn gevallen van TMZ, blijkt dat hij zijn ex beschuldigt van vreemdgaan.

Later werd bekend dat Crain naast een scheiding ook wil dat Daniels niet in de buurt komt van hem of hun dochter. Reden hiervoor is dat de pornoster van plan was hun dochter mee te nemen op tour, wat zou betekenen dat het meisje vaak in de buurt zou zijn van andere personen die werkzaam zijn in de erotische industrie.

Ook mag Daniels van de rechter geen geld overhevelen van hun gezamenlijke rekeningen. Daarnaast krijgt Crain hun huis toegewezen, evenals hun twee auto's.

Aanhouding

Crain, eveneens werkzaam in de pornoindustrie, trouwde in 2010 met Daniels. Sinds de actrice naar buiten kwam met haar claims tegen Trump, is het stel nauwelijks meer in de openbaarheid gezien.

Ruim een week geleden werd Daniels aangehouden in een stripclub, omdat ze iemand tijdens een optreden in een stripclub zou hebben aangeraakt. Medewerkers van stripclubs die geheel of gedeeltelijk naakt zijn, mogen in Ohio geen klanten aanraken of aangeraakt worden. De aanklacht is daarna komen te vervallen omdat Daniels een gastdanseres was en dit beleid alleen geldt voor dansers die regelmatig verschijnen in de club.

Uit het politierapport dat werd opgemaakt na de aanhouding, bleek al dat Daniels niet meer samen was met Crain, omdat ze 'nee' antwoordde bij de vraag of zij getrouwd is.

Trump

Daniels, die met een show door de VS reist, beweert in 2006 seks te hebben gehad met Trump, toen laatstgenoemde al met zijn huidige echtgenote Melania getrouwd was. De president ontkent die affaire. Daniels heeft Trump en diens advocaat Michael Cohen aangeklaagd.