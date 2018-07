Mac Miller juicht verloving Ariana Grande en Pete Davidson toe

"Ik was verliefd op haar en we waren twee jaar samen", zegt Miller (26) in gesprek met Beats 1 op Apple Music.

"We hebben goede en slechte tijden meegemaakt, stress en alles wat daarbij hoort. Daarna beëindigden we de relatie en gingen we door met het leven. Zo simpel is het."

Na de breuk was het lange tijd stil rond de rapper, waarna fans speculeerden dat dit kwam doordat Grande vlak na de breuk een nieuwe liefde vond in Davidson. "Ik vond het niet echt belangrijk om mensen te laten zien dat het goed met me gaat", zegt de artiest hierover.

Hij voelt juist "alleen positieve energie", voegt hij toe. "Ik ben blij voor haar dat ze doorgaat met haar leven, en dat zal ze vast ook zijn voor mij. Het is allemaal wel een beetje vreemd, maar dat bedoel ik niet negatief. Het gaat me alleen maar helpen om meer over mezelf te leren."

Grande en Miller kregen in september 2016 een relatie, drie jaar nadat ze samenwerkten aan Grandes single The Way. In mei 2018 kondigde het koppel aan dat ze uit elkaar gingen, maar wel goede vrienden bleven.

Kort hierna kreeg de zangeres een relatie met Davidson. Enkele weken later werd bekend dat het stel verloofd is.