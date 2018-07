Tim den Besten wordt 'altijd na drie jaar gedumpt'

"Dat is echt zo, ik word altijd gedumpt. Eerst denken mensen dat ik de allerleukste persoon van de wereld ben en na drie jaar rennen ze huilend met bloed uit hun ogen naar hun moeder. Ik ben wel echt leuk, denk ik, maar ook heel moeilijk", aldus de 31-jarige Den Besten in gesprek met VIVA.

De presentator en programmamaker is net "over het heftigste liefdesverdriet" van zijn leven heen. "Ik heb me anderhalf jaar verzet tegen het feit dat het uit was. We waren een paar jaar samen. Ik vond hem zo leuk dat ik bang was dat hij weg zou gaan, waardoor ik hem heel erg op afstand hield."

Den Besten zegt dat hij allemaal domme dingen heeft gezegd in zijn relatie. "Achteraf kan ik mezelf wel voor mijn kop slaan. Maar ergens denk ik ook: als het zo had moeten zijn, was het wel goed gekomen."