BN'ers op vakantie: Fred van Leer haat wintersport en aanbidt de zon

Waar ga jij dit jaar naartoe op vakantie?

"Twee weken Ibiza en een weekje Saint Tropez. Ibiza is eigenlijk altijd hetzelfde. Overdag gewoon strand of zwembad en 's avonds lekker eten. Eigenlijk gewoon heel relaxed. In Saint Tropez hebben we met vrienden een huis gehuurd, dus dat is gewoon ook de hele dag lekker niks doen aan de pool en 's avonds lekker eten, tussendoor lunchen. Dat is eigenlijk het enige."

Met wie ga je het liefst weg?

"Het liefst met goede vrienden met wie ik alles kan doen. Met wie ik in de gloria kan zijn, maar ook gewoon chill mee kan, dat je ook niet altijd maar hoeft te praten de hele dag door. Ik ben niet echt van groepen. Hoe groter de groep, hoe moeilijker ik het vind vaak. In Zuid-Frankrijk zijn we met zijn achten, maar dat is een heel relaxte groep, dus dat komt wel goed."

Wat is je mooiste zomerherinnering?

"Dan moet ik toch wel zeggen dat het Ibiza is. Ik kom al heel lang op het eiland en dat vind ik eigenlijk wel relaxed. Ik wil ook nooit zo heel lang vliegen, daarom vind ik Ibiza zo fijn. Het is twee uurtjes en dan kun je alles doen wat je wil. Ja, er is wel een moment, dat eruit springt. Jaren geleden was ik op Ibiza bij een strandtent met Jan en Monique des Bouvrie. We gingen lunchen om half een en om half drie ‘s nachts kwamen we van tafel af. Dat was een mooie, bijzondere dag, omdat we het over van alles hebben gehad. Het was echt een topdag, ook omdat we het niet verwacht hadden."

“"Wintersport vind ik zo'n armoe."”

Welke reis wil je echt nog een keer gaan maken?

"Naar Canada. Dat wil ik eigenlijk al heel lang. Een goede vriend van mij, Michael (van Och, red.) wil dat ook, dus we gaan volgend jaar. Het lijkt me heel mooi, mooie steden en mooie natuur en helemaal uit mijn comfortzone een keer. Dat wordt wel een werkvakantie, met hiken en dat soort shit. Dat wordt voor het eerst in mijn leven een actieve vakantie. Het kan zijn dat ik na twee dagen gillend gek word, maar ik heb er heel veel zin in. Ik heb iemand die het helemaal voor me regelt, dat als je twee dagen gaat hiken, dat er dan een dagje in een stad tussen zit, dat je misschien nog naar een mooie spa kan."

Wat is je verschrikkelijkste vakantie-ervaring?

"Dat was mijn allereerste vakantie. Ik ging met Michael naar een vreselijke all-inclusive in Turkije. We hebben uiteindelijk wel veel gelachen, maar dat hotel was zo horror. Overal beesten en viezigheid, echt complete horror. Tegenwoordig zou ik zijn weggegaan."

Zomervakantie of wintersport?

"Zomer, altijd zomer. Ik haat wintersport. We zouden een week naar een plek met veel sneeuw, maar ik ben twee dagen later met de trein teruggegaan. Ik vond het zo’n armoe. Iedereen zegt dan dat après-ski leuk is, maar dat doe ik dan wel in de après-skihut in Rotterdam. Als ik op vakantie ga, wil ik chillen. Dan wil ik me niet helemaal de tyfus zweten om van een berg af te komen, met ook nog eens gevaar voor eigen leven. En in mijn geval is dat ook nog een gevaar voor iedereen die op die berg staat."

“"Zorg dat je er fantastisch uit ziet."”

Relaxvakantie of stedentrip?

"Ik ben heel erg van de relaxvakanties. Af en toe vind ik New York wel lekker, of Parijs, maar dat is dan voor een, twee, drie dagen. En dan moet ik echt weer weg. Een stad is voor mij altijd werk, want dan ga ik shoppen en shoppen is mijn werk."

Wat kan er niet missen in jouw koffer?

"Een oplader voor je telefoon. Een zwembroek, een korte broek en een lange broek. En een mooi jasje. Ik vind het altijd zo armoedig als mensen alleen maar oude zooi meenemen op vakantie. Je moet er juist fantastisch uit zien."

Wat is jouw ultieme vakantietip?

"Neem een week voordat je op vakantie gaat vrij. Ik word altijd ziek en op het moment dat je je eindelijk lekker voelt, moet je weer naar huis."