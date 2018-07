Roddeloverzicht: De Oranjes op kampeervakantie en Dionne aan de man

De zomervakantie is dit weekend officieel in heel Nederland van start en met de huidige temperaturen is het eigenlijk niet nodig om nog naar het buitenland te gaan. Maar ach, de tickets liggen al klaar, de tent is al getest of de hotelkamer al gereserveerd, en dus gaan we er met zijn allen even helemaal uit.

Drie weken Frankrijk, een stedentrip naar Barcelona, of gewoon een fijne vakantie op een camping aan de andere kant van het land; de Nederlander weet wat genieten is. Ben je 'bekende Nederlander', moet het allemaal natuurlijk net iets anders. Een welverdiende vakantie in je eigen vakantiehuis op Ibiza, een jacht afhuren of een luxe resort ergens op de Bahama's. Het kan altijd luxer, beter en duurder.

Onze koninklijke familie doet net als de rest van Nederland; zij zijn volgens Privé van het kamperen. Goed, niet op de camping in Frankrijk, of met de toiletrol onder de arm naar het washok natuurlijk, maar het is toch echt ook iets met een tent.

Het regeringsvliegtuig werd gezien in Botswana, waar de koning, koningin en hun drie dochters zouden verblijven in superdeluxe tenten die zo 1.000 euro per nacht kosten. Met z'n allen in de wildernis, op safari.

Olifanten, buffels, leeuwen, luipaarden en nijlpaarden: Amalia, Ariane en Alexia kijken hun ogen uit en daar blijft het mogelijk niet bij. Want Privé herinnert ons er toch nog maar eens aan dat de koninklijke familie al een prima vakantiebestemming achter de hand heeft.

Het vliegtuig kan zo door naar Griekenland, waar een 'vakantiehuisje' staat dat in 2012 4,5 miljoen euro moest kosten. Goed, er zijn geen wilde dieren te vinden, maar de woning heeft wel een enorme tuin met zwembad, tennisbaan, sauna en jacuzzi en zou toch voor voldoende vertier moeten zorgen.

De 'schermloze weken' die de familie aanhoudt, zullen misschien de reden voor hun vakantiekeuze zijn; in Botswana zal het voor de prinsessen een stuk minder makkelijk zijn om te blijven appen met klasgenootjes. Even helemaal eruit.

Bye Bram

Keer op keer leren we door onze bekende Nederlanders dat schijn bedriegt. Je kunt naar buiten toe nog zo mooi weer spelen, ook de beroemdheden hebben wel eens een mindere periode in hun privéleven.

Want door al die heerlijke vakantieplaatjes, foto's op terrassen en romantische kiekjes van idyllische bestemmingen, zou je bijna vergeten dat het ook weleens gewoon niet zo leuk is, of in ieder geval minder leuk.

Aan de sociale media-accounts van Bridget Maasland was niets te merken, maar deze week bleek toch echt dat haar relatie met Bram Plattel voorbij is. Het leeftijdsverschil van veertien jaar bleek toch iets te veel en dus zitten de twee "in een andere levensfase".

De 29-jarige Bram had blijkbaar andere ideeën over de toekomst dan de 43-jarige Bridget en dus is het uit.

En had Bridget dit nou zelf helemaal niet aan zien komen? Daarvoor moeten we even terug naar maart 2017, toen de presentatrice zei niet meer voor een jongere man te willen gaan. "Vanaf 45 jaar vind ik mannen te oud, maar 35 jaar lijkt me mooi. Liefst heeft hij een eigen onderneming en een druk leven, zodat hij niet zo op mij leunt. Maar ja, vind maar eens zo'n man."

Hoe druk Bram het op dagelijkse basis heeft, weten wij niet, maar in het leeftijdsplaatje dat Bridget destijds schetste, past hij in ieder geval niet.

Bridget heeft zelf op sociale media nog niet gereageerd op de breuk en haar ex evenmin. Wel staan alle foto's die ze samen hebben gemaakt er nog. Is er dan misschien nog hoop dat het allemaal goedkomt?

Nieuwe man

Waar het Bridget momenteel niet gegund is de liefde te vinden, heeft Dionne Stax meer geluk. De presentatrice kwam vorig jaar natuurlijk uitgebreid in het nieuws vanwege haar vermeende affaire met Humberto Tan, maar inmiddels zou er een nieuwe "geheime minnaar" in haar leven zijn.

Weekend schreef deze week over de nieuwe man, die bij het UMC Utrecht werkt en Dionnes hart sneller zou laten kloppen.

Dionne heeft inmiddels schoon genoeg van het in de bladen staan en dus heeft ze er direct een einde aan gemaakt; woensdagochtend, net nadat het blad in de winkels lag, heeft ze bij Frank Dane in de ochtendshow op Radio 538 verteld over de "geheime liefde".

Het is inmiddels al ruim een jaar aan met de man in kwestie en al haar vrienden en familie weten af van zijn bestaan. Niks "geheim" dus, gewoon open en bloot voor iedereen in Dionnes leven.

"En hij heeft niks met media en pers. Heel fijn. (...) Zeker door wat er het afgelopen jaar is gebeurd", aldus een dolgelukkige Dionne.

Wie de man is, zegt ze er niet bij en dat is eigenlijk ook wel prima. Als Dionne er maar gelukkig mee is.