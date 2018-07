BN'ers op vakantie: Inge Ipenburg vond eerste reis zonder ouders 'verschrikkelijk'

Waar ga jij dit jaar naartoe op vakantie?

Ipenburg: ''Ik ga al jaren niet meer op vakantie, maar ga ieder voor- en najaar twee weken in mijn eentje naar een dorp op Sicilië om te schrijven. Mijn twee volgende boeken spelen zich daar ook af. Ik zorg er dan voor dat ik een appartement heb met een groot terras, voldoende schaduw en mooi uitzicht."

"Iedere dag is tijdens zo'n schrijfvakantie hetzelfde: 's ochtends om 7.00 uur haal ik een espresso op de boulevard, altijd bij hetzelfde tentje. Als ze me aan zien komen lopen, zetten ze mijn kopje al klaar. Daarna koop ik, iedere vakantie, een matje bij een Aziaat en doe ik mijn oefeningen, zelfs ballet-plié's. Vervolgens ga ik naar huis, douchen en ontbijten en schrijf ik tot een uur of 16.00 uur. 's Avonds ga ik dan naar - altijd hetzelfde - restaurant op het grote plein, waar ik voor het eerst een beetje contact heb met mensen. In het dorp waar ik schrijf, valt niets te beleven, maar dat vind ik juist fijn: zo raak ik niet afgeleid."

Met wie ga je het liefst weg?

"Iemand met dezelfde interesses als ik. Ik neem geen zonvakantieliefhebber mee voor een paar dagen ronddwalen in Londen, we moeten wel allebei hetzelfde willen doen en zien. Ik ben ook heel vaak alleen op reis geweest, ik ben echt een Afrika-ganger."

Ipenburg op het strand van Sicilië:

“We dachten dat Torremolinos een schattig Spaans dorp was. Heel naïef, ik weet het.” Inge Ipenburg

Als je iedereen zou mogen kiezen, met wie zou je dan eens op vakantie willen?

"Moeilijk, ik ben altijd zo bang dat mensen van wie ik het werk bewonder, in het echt ontzettend tegenvallen en dat ik dan heel tuttig niet meer van hun werk zou kunnen genieten. Maar het lijkt me ontzettend leuk om met de familie Obama op vakantie te gaan. Lachen, genieten en soms een goed gesprek."

"Ja, ik weet nog iemand, Ik zou wel op vakantie willen met Leoluca Orlando, de burgemeester van Palermo. Om me te laven aan zijn totale gebrek aan cynisme. Elke boot met vluchtelingen heet hij persoonlijk welkom. Hij heeft geen kant-en-klare oplossing voor de vluchtelingenstroom - wie wel - maar hij vindt dat ieder mens recht heeft op een veilig leven."

Wat is je mooiste zomerherinnering?

"Ik heb er meerdere, maar dan kies ik voor die keer dat ik in Oeganda was, net na de burgeroorlog daar. Ik ging erheen om berggorilla's te zien en het was nogal ingewikkeld om bij ze te komen. Ik maakte met mijn gids een zware tocht door de bergen, maar zag ze uiteindelijk wel. Toen ik een tijdje rustig zat, hoorde ik ineens veel lawaai en kwam er een berggorilla voor me zitten en liet haar kindje aan me zien. Dat was echt fenomenaal."

Welke reis wil je echt nog een keer gaan maken?

"Ik wil graag een keer naar Japan, het lijkt me krankzinnig om in een land te zijn waar je niets van de teksten begrijpt. Het lijkt me ook een hele andere samenleving dan die van ons."

Wat is je verschrikkelijkste vakantie-ervaring?

"Mijn allereerste vakantie zonder mijn ouders, ik was toen zeventien jaar oud. Ik ging met een vriendin naar Torremolinos. We verwachtten een schattig Spaans dorp, maar het bleek een heus jachtterrein te zijn. Heel naïef, ik weet het. Maar we konden nergens heen of mannen vielen ons lastig: op het strand, op straat... Het was echt #metoo, we werden constant aangerand. Daarom hebben we een week lang op ons balkon gezeten, ik werd er heel erg chagrijnig van."

Zomervakantie of wintersport?

"Zomervakantie. Na mijn veertigste heb ik wel een aantal jaar fanatiek geskied, maar ik vind het geweldig om doorlopend buiten te zijn. Weinig kleren, blote voeten, heerlijk."

De werkplek van Ipenburg:

“Ik kom nooit ergens zonder mijn notitieschrift en pen.” Inge Ipenburg

Relaxvakantie of stedentrip?

"Dan toch stedentrip, ik doe niet aan relaxen. Hoewel ik me kan voorstellen dat mensen mijn schrijfvakanties heel relaxed vinden, terwijl ik toch de hele tijd aan het werk ben."

Wat kan er niet missen in jouw koffer?

"Waterproof mascara, dat heb ik altijd op. Verder ben ik niet zo van de make-up. Ik kan op een onbewoond eiland zitten zonder mijn mascara, maar niet zonder mijn schrift en pen."

Wat is jouw ultieme vakantietip?

"Ga eens 's ochtends om 6.30, 6.45 uur de straat op en geniet van de lucht en het strand. Iedere stad of ieder dorp heeft op dat tijdstip een eigen sfeer, heel fijn om mee te maken."