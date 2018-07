Vjeze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig gaat trouwen

De 35-jarige rapper is al druk bezig met de voorbereidingen, vertelde hij vrijdagmorgen aan Giel Beelen tijdens een uitzending op Radio Veronica.

Tratlehner en zijn vriendin hebben zich niet recentelijk met elkaar verloofd. Twee jaar geleden vroeg hij haar al ten huwelijk. Hij hield het echter geheim.

Volgens de rapper was zijn aanzoek "megaromantisch". "Twee jaar geleden zijn we een stuk gaan fietsen, want ze houdt heel erg van fietsen. Toen zijn we naar Broek in Waterland gefietst, naar een klein hotelletje. We hebben daar geslapen en de volgende dag zijn we een stukje gaan varen. Het stuur brak toen nog af, dat heb ik er weer aan gezet."

Vervolgens heeft Tratlehner de boot bij een weiland aangelegd. "Ik heb toen gevraagd: wil je met me trouwen? Toen raakte ze in paniek. Ze zei: 'Nee nee nee.' Toen ben ik op mijn knie gegaan en zei ik: 'Nu moet je wel ja zeggen hoor.' Toen zei ze: 'Ja, ja op alles.' Ze vroeg wie er allemaal van wisten. Ik vertelde dat alleen haar vader het wist", vertelt de rapper.

"Ze wilde haar moeder bellen, maar ik zei: 'Dat komt later wel.' Toen we later met het bootje terugkwamen, stonden familie en vrienden aan de kant met hapjes en drankjes. Zo doe je dat."

Wanneer de bruiloft zal plaatsvinden, is niet bekend.