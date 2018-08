'Liam Hemsworth ontkracht geruchten over relatiebreuk Miley Cyrus'

Hemsworth plaatst in zijn Instagram Story een video van zichzelf en Cyrus in de auto. Hoewel de twee niets over de geruchten zeggen, lijkt het een directe reactie te zijn; het koppel heeft al enige tijd geen beeld meer op sociale media geplaatst waar ze samen op staan.

OK! Australia wist op basis van bronnen te melden dat het stel voor de tweede keer hun verloving verbroken had. In 2013 deden ze dat ook al eens toen hun relatie na ongeveer drie jaar eindigde. In 2015 kwamen ze weer samen en hoewel een verloving nooit officieel werd bevestigd, was het volgens ingewijden logisch dat ze opnieuw verloofd waren.

Het Australische blad meldde dat de 28-jarige Hemsworth toe is aan kinderen, maar dat dat met het drukke schema van de 25-jarige Cyrus niet mogelijk was. "Zijn hart is gebroken. Miley blijft de plannen voor de bruiloft ook maar uitstellen en Liam was daar klaar mee."

Cyrus heeft onlangs haar Instagram volledig leeggehaald, volgens geruchten vanwege een aanstaande albumaankondiging.