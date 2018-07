Cliff Richard hoopt dat er ontslagen vallen bij BBC

De rechter bepaalde woensdag dat de BBC een schadevergoeding van ruim 235.000 euro aan de 77-jarige Richard moet betalen. "Ze zullen de verantwoordelijkheid moeten dragen voor hun eigen fout", zegt de zanger in gesprek met ITV. "Ik weet niet hoe ze dat gaan doen, maar ze zullen wel moeten. Als er koppen gaan rollen, dan is dat misschien wel terecht."

De BBC zond in 2014 rechtstreekse beelden van een politie-inval in het huis van de zanger uit. Hij werd destijds beschuldigd van kindermisbruik. Vanwege onvoldoende bewijs kwam het niet tot vervolging.

In het gesprek vertelt de zanger dat het "een enorme opluchting" is dat de zaak na bijna vier jaar voorbij is. "Niet alleen voor mij, maar ook voor medewerkers, vrienden en familie, die leefden allemaal met me mee." Richard had de afgelopen tijd last van "enorme stress".

"Het was een vreselijke tijd. Ik sliep heel weinig, in het begin vaak maar twee uur per nacht. Als ik naar bed ging en als ik opstond, was de zaak het eerste waar ik aan dacht. Hoewel ik nooit gearresteerd ben, heb ik er toch enorm onder geleden. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel."