Django Wagner (47) kijkt graag naar Disney-films

"Ik mag dan volwassen zijn, daar kijk ik gewoon nog steeds erg graag naar", vertelt Wagner (47) in gesprek met AD. "De verhaallijn en de beelden van Disney-films, zoals The Jungle Book over dat kindje dat in de jungle opgroeit, vind ik geweldig.''

De film Viva Las Vegas met Elvis Presley is de favoriete film van de zanger. "Die heb ik wel 25 keer gezien. Hij speelde een automonteur die coureur wil worden. Een fantastische film met veel zang van Elvis.''

Als kind had Wagner al een poster van de Amerikaanse zanger op zijn kamer hangen. "Wij sliepen met meerdere kinderen in een kleine kamer, dus ik had lange tijd geen posters. Uiteindelijk waren we het met elkaar eens dat er één poster mocht komen: een van Elvis."

Wagner scoorde eerder hits met Zwarte Haren, Zwoele Gitaren en Mijn Naam Dat Is Marina.