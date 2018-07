Vlaamse presentator Evi Hanssen heeft nieuwe relatie

"Ik had niet verwacht dat ik dit nog zo zou meemaken. Het is nog pril, maar het voelt heel goed", aldus Hanssen.

De presentator wil niet zeggen wie haar vriend is, maar volgens Het Nieuwsblad gaat het om de Vlaamse filmproductieontwerper Kurt Loyens, die onder meer meewerkte aan de Nederlandse film Storm.

De 39-jarige Hanssen zag vorig jaar haar relatie met de Nederlandse Lucas Stalman stranden. Ze was eerder getrouwd met Fred di Bono en kreeg met hem twee kinderen.

In Nederland presenteert Hanssen 3 op reis en is ze geregeld tafeldame bij De Wereld Draait Door. Ook deed ze samen met Freek Vonk de Super Freek Show en was ze kandidaat in het zangprogramma It Takes 2.