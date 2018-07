Hailey Baldwin aan de slag voor Adidas

Het model laat op Instagram weten verheugd te zijn over de samenwerking. "Ik ben heel enthousiast over het aankondigen van mijn officiële rol. Er komen superleuke spullen aan voor deze herfst- en wintercollectie! Hou deze site in de gaten."

Baldwin is nog altijd op reis met haar verloofde Justin Bieber. Hij heeft haar op de Bahama's ten huwelijk gevraagd. De twee vlogen daarna naar New York, om vervolgens door te reizen naar Miami en Atlanta.

Hier werd het stel gezien op de golfbaan, waar Bieber zijn verloofde de techniek van de sport probeerde bij te brengen.

Baldwin is dolgelukkig met haar verloving, liet ze eerder via sociale media weten. "Ik weet niet precies wat ik in mijn leven gedaan heb om zo veel geluk te mogen ontvangen. Ik dank God dat ik mijn leven met zo'n geweldig persoon mag delen. Er bestaan geen woorden om mijn dankbaarheid uit te kunnen drukken."